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Тикер SPAC на бирже NASDAQ получила Oxus Acquisition Corp. Кенеса Ракишева

Новости


При выходе на NASDAQ цена компании казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева Oxus Acquisition Corp. составила $150 млн.

Акции размещены на американской бирже для привлечения средств на инвестиции в высокотехнологичные компании. Oxus намерена сосредоточиться на активах в области новых технологий, электрической транспортной инфраструктуры, энергетики, материалах для аккумуляторов, накопителей энергии, передовых технологиях по переработке отходов в развивающихся / приграничных странах, включая СНГ, Южную и Юго-Восточную Азию, регионы Ближнего Востока и Северной Африки.

Компании, действующие в сфере альтернативной энергетики, в перспективе будут активно расти, выразил уверенность Кенес Ракишев, комментируя выход Oxus Acquisition Corp. на NASDAQ. Через Oxus Capital PTE бизнесмен владеет 94% недавно созданной компании, а после IPO у него останется 19,3%. Кенес Ракишев также вложит собственные средства в Oxus в рамках private placement.

Партнерами бизнесмена из Казахстана являются несколько инвесторов: у независимых директоров также есть небольшие пакеты Oxus Acquisition Corp. В их числе Шива Викрама Кхемки из индийской Sun Group, Кристоф Шарлье, чей опыт известен по работе в группе «Онэксим» и «Ренессанс Капитал», Сергей Ивашковский, основатель Eurasia Investment Partners.