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В рамках нацпроекта «Культура» в регионе пройдет форум «Волжское подворье» и Культурный форум национальных меньшинств

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В прямом эфире «Комсомольской правды» заместитель министра культуры области Владимир Баркетов рассказал о подготовке к Всероссийским фестивалям в рамках реализации нацпроекта «Культура» в регионе.

В целях популяризации культурного наследия и традиций народов Российской Федерации с 9 по 12 сентября 2021 года в Саратове пройдет IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье», в котором примут участие творческие коллективы регионов Российской Федерации и Саратовской области.

- Участниками этнофестиваля станут национальные творческие коллективы, исполнители разных жанров народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства из 10 районов области в количестве 350 человек и 200 человек из 10 регионов Приволжского федерального округа, - рассказал Владимир Баркетов . - Более 5000 посетителей смогут приобщиться к национальным традициям, познакомиться с этносом народов, проживающих на территории ПФО, а также окунуться в истоки народных ремесел и декоративно-прикладного искусства.

С 7 по 10 октября 2021 года в Саратовской области пройдет ежегодный Культурный форум национальных меньшинств. Главная задача форума – популяризация и сохранение культур национальных меньшинств, создание и укрепление творческих контактов в межэтнической среде, стимулирование проектной деятельности и реализация конкретных инициатив в области этнокультурного развития российских народов и регионов. В рамках мероприятия пройдут научно-практическая конференция, фестиваль народного творчества национальных культурных центров, выставка изделий декоративно-прикладного искусства, концерт фольклорных коллективов, мастер-классы.