Саратовские школьники приглашаются к участию в Осеннем кубке Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN

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Это командное соревнование школьников 3–11-х классов в решении инженерных кейсов и создании технического устройства, рисунка, макета или эссе. Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России.Цель соревнования – популяризация знаний об инженерной отрасли, формирование у учащихся позитивного и ответственного отношения к этой области знаний, выявление наиболее перспективных учеников, заинтересованных в работе в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах, атомной промышленности и смежных отраслях.Осенний кубок Школьной лиги проходит по двум направлениям: «Решение кейса» и «Конкурс инженерных решений».Финалисты и победители Школьной лиги получают сертификаты и дипломы, гарантирующие дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны. Школьники также будут приглашены на профильные смены ведущих всероссийских детских центров, победители и призёры получат ценные призы.Подробности об условиях проведения чемпионата и правилах участия в мероприятии – на официальном сайте проекта.НАША СПРАВКА:Осенний кубок Школьной лиги входит в перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие у учащихся способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной сферах, Министерства просвещения Российской Федерации.