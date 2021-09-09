9 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 09 сентября
Кинофестиваль «Саратовские страдания» в партнёрстве с Мультимедиа Арт Музеем, Москва и Саратовским музеем имени А.Н. Радищева представляет выставку легендарного календаря Pirelli
16:09 | 09 сентября
В Саратове стартует IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»
15:18 | 09 сентября
Музей Федина и музей Кассиля примут участие в «Культурной субботе»
14:33 | 09 сентября
Сотрудники МЧС поблагодарили школьников, помогавших тушить пожар в селе Кряжим Вольского района
13:55 | 09 сентября
Туристические поездки на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоятся 14 и 15 сентября
13:08 | 09 сентября
Перевозки контейнеров на ПривЖД выросли вдвое в январе-августе
12:19 | 09 сентября
Железнодорожный переезд на станции Багаевка в Саратовской области будет временно закрыт 10 сентября
11:25 | 09 сентября
В рамках нацпроекта «Культура» в регионе пройдет форум «Волжское подворье» и Культурный форум национальных меньшинств
11:04 | 09 сентября
Победителем конкурса «Miss Top Model Universe-2021» в Бейруте стала Полли Каннабис
10:38 | 09 сентября
Саратовские школьники приглашаются к участию в Осеннем кубке Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Саратовские школьники приглашаются к участию в Осеннем кубке Школьной лиги Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Новости


С сентября по декабрь 2021 года пройдёт Осенний кубок Школьной лиги Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Это командное соревнование школьников 3–11-х классов в решении инженерных кейсов и создании технического устройства, рисунка, макета или эссе. Мероприятие проводится при поддержке Минпросвещения России.

Цель соревнования – популяризация знаний об инженерной отрасли, формирование у учащихся позитивного и ответственного отношения к этой области знаний, выявление наиболее перспективных учеников, заинтересованных в работе в топливно-энергетическом и минерально-сырьевом комплексах, атомной промышленности и смежных отраслях.

Осенний кубок Школьной лиги проходит по двум направлениям: «Решение кейса» и «Конкурс инженерных решений».

Финалисты и победители Школьной лиги получают сертификаты и дипломы, гарантирующие дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в ведущие вузы страны. Школьники также будут приглашены на профильные смены ведущих всероссийских детских центров, победители и призёры получат ценные призы.

Подробности об условиях проведения чемпионата и правилах участия в мероприятии – на официальном сайте проекта.

НАША СПРАВКА:

Осенний кубок Школьной лиги входит в перечень олимпиад, интеллектуальных, творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие у учащихся способностей в научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой и физкультурно-спортивной сферах, Министерства просвещения Российской Федерации.