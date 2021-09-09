Вышла новая R-серия видеорегистраторов-зеркал MiVueTM от Mio
Владельцы автомобилей могут выбрать новый видеорегистратор из серии MiVueTM от Mio Technology. Ведущий международный разработчик и производитель автомобильной электроники предлагает необычные устройства в виде внутрисалонного зеркала заднего вида. Они оснащены передовыми функциями и легко устанавливаются на стекло, не требуя демонтажа штатного зеркала.
В новую линейку включены модели MiVueTM – R45, R46 и R47D. Каждая из них снабжена интуитивно понятным меню, поэтому пользоваться видеорегистраторами сможет даже неопытный человек. Все происходящее в пути снимает камера Full HD с широким углом обзора 135 градусов, отображается видео на встроенном жидкокристаллическом дисплее размером 4,39 дюйма. В комплекте модели R47D предусмотрена вторая парковочная камера заднего вида с углом обзора 116 градусов – она автоматически начинает работать при включении задней передачи. Скорость и местоположение видеорегистратора с высокой точностью определяет внешний GPS-приемник – дата и время синхронизируются при включении автоматически.
Функция GPS-информера предупреждает о приближении к камере контроля скорости, время оповещения можно выбрать заранее с помощью меню. Встроенный G-сенсор сохраняет в момент нештатной ситуации на дороге последний записанный файл в специальную папку на карте памяти, которая защищена от удаления. Важные записи, будь то резкое ускорение, торможение или удар, не пропадут, пока их не сотрет пользователь.
Просмотреть видео, трек поездки на Google-картах и одновременно записи с регистратора с двумя камерами на всех моделях R-серии можно в программе MiVueTM Manager.
Видеорегистраторы Mio Technology отличаются высоким качеством и помогают движению на дорогах быть более безопасным и комфортным.