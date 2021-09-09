Вышла новая R-серия видеорегистраторов-зеркал MiVueTM от Mio

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В новую линейку включены модели MiVueTM – R45, R46 и R47D. Каждая из них снабжена интуитивно понятным меню, поэтому пользоваться видеорегистраторами сможет даже неопытный человек. Все происходящее в пути снимает камера Full HD с широким углом обзора 135 градусов, отображается видео на встроенном жидкокристаллическом дисплее размером 4,39 дюйма. В комплекте модели R47D предусмотрена вторая парковочная камера заднего вида с углом обзора 116 градусов – она автоматически начинает работать при включении задней передачи. Скорость и местоположение видеорегистратора с высокой точностью определяет внешний GPS-приемник – дата и время синхронизируются при включении автоматически.Функция GPS-информера предупреждает о приближении к камере контроля скорости, время оповещения можно выбрать заранее с помощью меню. Встроенный G-сенсор сохраняет в момент нештатной ситуации на дороге последний записанный файл в специальную папку на карте памяти, которая защищена от удаления. Важные записи, будь то резкое ускорение, торможение или удар, не пропадут, пока их не сотрет пользователь.Просмотреть видео, трек поездки на Google-картах и одновременно записи с регистратора с двумя камерами на всех моделях R-серии можно в программе MiVueTM Manager.Видеорегистраторы Mio Technology отличаются высоким качеством и помогают движению на дорогах быть более безопасным и комфортным.