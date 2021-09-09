Саратовские учреждения культуры присоединятся к "Культурной субботе"

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Областные и муниципальные учреждения культуры Саратовской области присоединятся к акции. 11 сентября с 9.00 на открытых площадках и интернет аккаунтах всех учреждений будут проходить презентации книг, мастер-классы, выставки-ярмарки, пешеходные экскурсии, показ спектаклей и трансляции концертов ведущих исполнителей.В течение дня на официальном сайте областной библиотеки для детей и юношества им.А.С. Пушкина состоится онлайн-презентация книги художника, краеведа Вадима Руфанова «Путешествие в Саратов».День открытых дверей состоится в Музее Л.А.Кассиля, филиале ГУК «Государственный музей К.А. Федина.Артисты театра-студии «Обратная перспектива» прочтут стихотворения на языках народов РФ в прямом эфире на платформе Инстаграм ГУК «Областная универсальная научная библиотека».Пешеходная экскурсия по городу «По следам заезжих знаменитостей» проведут сотрудники ГУК «Государственного музея К.А. Федина». Начало экскурсии от магазина «Антей», (пересечение ул. Волжской/ул. Октябрьской).В 11.00 на площади и сквере перед ГАУК «Саратовский областной центр народного творчества им.Л.А.Руслановой» начнут работу выставка-ярмарка народно-художественных промыслов, выставка декоративно-прикладного искусства, выставка изобразительного искусства для всех возрастных категорий.В это же время в Саратовском областном Доме работников искусств» стартует творческий проект Союза театральных деятелей России «Мастера», и открытый урок заслуженного артиста РФ, доцента кафедры академического пения Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова Виктора Демидова «Я песней обращаюсь к вам…».В 14.00 Исторический парк «Моя история» приглашает на презентационную экскурсию «Саратов в годы правления Александра I».В 17.00 в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» на Соколовой горе состоится презентация выставки картин саратовских художников «Унылая пора, очей очарованье» .