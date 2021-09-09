ПФР информирует об оплате пенсионерам за детей, находящихся на иждивении

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Повышение к фиксированной выплате назначается до совершеннолетия ребенка независимо от факта учебы, а родителям детей, продолжающих обучение на очном отделении по основным образовательным программам в учебном заведении, осуществляющим образовательную деятельность, – на период учебы, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.Нахождение несовершеннолетнего ребенка до 18 лет на иждивении родителя-пенсионера предполагается и не требует доказательств. В случае, если ребенку исполнилось 18 лет, для получения повышения одновременно с заявлением о перерасчете пенсии и документами, подтверждающими обучение, родители-пенсионеры должны представить, документы, подтверждающие нахождение детей на иждивении.Повышению с учетом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по инвалидности. В 2021 году за каждого нетрудоспособного члена семьи размер повышения составляет 2014,83 руб. Данный размер увеличивается ежегодно вместе с увеличением размера фиксированной выплаты. Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных членов семьи, при этом за одного и того же ребенка пенсия может быть повышена обоим родителям-пенсионерам.Следует помнить, что при отчислении студента из учебного заведения или переводе на иную форму обучения, либо призыве на военную службу выплата повышенного размера фиксированной выплаты его родителям-пенсионерам прекращается.Во избежание переплат, которые подлежат возмещению пенсионером, необходимо незамедлительно сообщить в ПФР о наступлении вышеназванных обстоятельств.Для установления повышенной фиксированной выплаты следует обратиться в клиентскую службу ПФР с заявлением и необходимыми документами. Напоминаем, что клиентские службы ПФР работают по предварительной записи.