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Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственную награду Константину Худякову

Новости


6 сентября 2021 года министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры и искусства. Церемония награждения проходила в Большом театре России.

Вице-президент Российской академии художеств, председатель Поволжского отделения Российской академии художеств, президент Творческого союза художников России, академик Константин Худяков за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом Дружбы.

«Один из самых приятных моментов в деятельности министерства - вручение наград нашим выдающимся культурным деятелям, вклад которых трудно оценить. Это действительно дело всей жизни. Последние полтора года показали, с какой удивительной стойкостью представители отрасли могут переживать существующие трудности. Желаю вам возможности творческой реализации, по большому счету, для вас это самое главное. И, конечно же, здоровья», - обратилась к присутствующим министр.