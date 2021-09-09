9 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:58 | 08 сентября
Тикер SPAC на бирже NASDAQ получила Oxus Acquisition Corp. Кенеса Ракишева
17:00 | 08 сентября
Вышла новая R-серия видеорегистраторов-зеркал MiVueTM от Mio
16:11 | 08 сентября
При партнерстве ФЭО из Москвы стартовал автопробег «Чистая страна 2.0»
15:15 | 08 сентября
Саратовские учреждения культуры присоединятся к "Культурной субботе"
14:17 | 08 сентября
ПФР информирует об оплате пенсионерам за детей, находящихся на иждивении
13:27 | 08 сентября
Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственную награду Константину Худякову
12:35 | 08 сентября
Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали победу над краснодарцами
11:39 | 08 сентября
Сотрудники Приволжской магистрали приняли участие во всероссийской акции "Поделись своим знанием"
10:42 | 08 сентября
«Саратовские распределительные сети» провели ремонт ЛЭП в левобережье области
09:53 | 08 сентября
ДК "Россия" объявляет поэтический марафон, посвященный творчеству Расула Гамзатова
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали победу над краснодарцами

Новости


7 сентября в ФОКе «Юбилейный» прошел первый домашний матч чемпионата России по гандболу сезона 2021/22.

«СГАУ-Саратов» принимал команду «СКИФ» из Краснодара. Итоговый счет встречи 30:25 в пользу саратовцев.

Самым результативным в составе «СГАУ-Саратов» стал Сергей Болотин, он забросил 8 мячей. В составе гостей - Ярослав Зимин (7 мячей).

«Игра сложилась из двух отрезков. Первый тайм мы плохо сыграли в защите, поэтому у нас не получилось быстрой игры. Провалили концовку, потеряли много своих мячей. Хорошо, что начало второго тайма начали с другим настроением и стали отрабатывать в защите. За счет этого команда стала наращивать свое преимущество и сохранила его до конца игры», - сказал старший тренер «СГАУ-Саратов» Павел Гуськов.

Следующие игры саратовские гандболисты проведут 11-12 сентября в Балаково в рамках Кубка ЕГФ. Соперником станет австрийский клуб «Вествин».