Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали победу над краснодарцами

просмотров: 324

«СГАУ-Саратов» принимал команду «СКИФ» из Краснодара. Итоговый счет встречи 30:25 в пользу саратовцев.Самым результативным в составе «СГАУ-Саратов» стал Сергей Болотин, он забросил 8 мячей. В составе гостей - Ярослав Зимин (7 мячей).«Игра сложилась из двух отрезков. Первый тайм мы плохо сыграли в защите, поэтому у нас не получилось быстрой игры. Провалили концовку, потеряли много своих мячей. Хорошо, что начало второго тайма начали с другим настроением и стали отрабатывать в защите. За счет этого команда стала наращивать свое преимущество и сохранила его до конца игры», - сказал старший тренер «СГАУ-Саратов» Павел Гуськов.Следующие игры саратовские гандболисты проведут 11-12 сентября в Балаково в рамках Кубка ЕГФ. Соперником станет австрийский клуб «Вествин».