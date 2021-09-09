Сотрудники Приволжской магистрали приняли участие во всероссийской акции "Поделись своим знанием"

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Железнодорожники провели тематические уроки для старшеклассников, обучающихся в образовательных учреждениях посёлков Сенной и Верхний Баскунчак, а также Саратова и Красного Кута. В ходе занятий специалисты рассказали о вкладе ОАО «РЖД» в социально-экономическое развитие страны и перспективах развития железнодорожного транспорта. Кроме того, сотрудники ПривЖД напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в зоне движения поездов.