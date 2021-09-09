«Саратовские распределительные сети» провели ремонт ЛЭП в левобережье области

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Линия, проходящая по территориям Краснокутского, Питерского и Новоузенского районов, обеспечивает транзит электроэнергии между подстанциями (ПС) 10/10 кВ «Лепехинка» и 110/35/10 кВ «Новоузенская».Ремонтные работы на ВЛ 110 кВ Лепехинка-Новоузенск проведены согласно годовому плану эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов филиала «Саратовские распределительные сети». Энергетики заменили на линии электропередачи 1266 изоляторов, отремонтировали 30 контуров заземления опор, расчистили трассу на площади более 5,2 га. Стоимость ремонта ВЛ составила около 1450 млн рублей.Подстанции 10/10 кВ «Лепехинка» и 110/35/10 кВ «Новоузенская» суммарно обеспечивают электроснабжение 26 сел с населением около 11 тысяч человек, 9 фельдшерско-акушерских пунктов, школ, детских садов, предприятий агропромышленного комплекса. Также ПС 110/35/10 кВ «Новоузенская» является основным источником электроснабжения районного центра – города Новоузенск. Через территориальную сетевую организацию электричество получают жители города (более 15 тыс. человек), объекты социальной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры.Ремонт линии электропередачи 110 кВ Лепехинка-Новоузенск позволит повысить устойчивость работы электросетевых объектов, обеспечить надежное и качественное электроснабжение потребителей, в том числе в предстоящий осенне-зимний период.Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.Электросетевая компания «Россети Волга» занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО «Россети Волга» находится в городе Саратов.Производственный потенциал компании включает в себя 1 698 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 111 МВА, 45 933 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ установленной мощностью около 7678 МВА, более 226 570 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.Основным акционером Общества является компания «Россети» (доля в уставном капитале - 67,97 %).