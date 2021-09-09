9 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:58 | 08 сентября
Тикер SPAC на бирже NASDAQ получила Oxus Acquisition Corp. Кенеса Ракишева
17:00 | 08 сентября
Вышла новая R-серия видеорегистраторов-зеркал MiVueTM от Mio
16:11 | 08 сентября
При партнерстве ФЭО из Москвы стартовал автопробег «Чистая страна 2.0»
15:15 | 08 сентября
Саратовские учреждения культуры присоединятся к "Культурной субботе"
14:17 | 08 сентября
ПФР информирует об оплате пенсионерам за детей, находящихся на иждивении
13:27 | 08 сентября
Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственную награду Константину Худякову
12:35 | 08 сентября
Гандболисты «СГАУ-Саратов» одержали победу над краснодарцами
11:39 | 08 сентября
Сотрудники Приволжской магистрали приняли участие во всероссийской акции "Поделись своим знанием"
10:42 | 08 сентября
«Саратовские распределительные сети» провели ремонт ЛЭП в левобережье области
09:53 | 08 сентября
ДК "Россия" объявляет поэтический марафон, посвященный творчеству Расула Гамзатова
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

ДК "Россия" объявляет поэтический марафон, посвященный творчеству Расула Гамзатова

Новости
ДК "Россия" объявляет поэтический марафон, посвященный творчеству Расула Гамзатова

ДК "Россия" начинает поэтический марафон, посвященный творчеству советского поэта, публициста, прозаика, переводчика и общественного деятеля Расула Гамзатовича Гамзатова (08.09. 1923 - 03.11.2003).

Первые стихи Р. Г. Гамзатова появились, когда ему было 9 лет. В 1939 году он окончил Аварское педучилище в родном Дагестане. До 1941 года служил школьным учителем, затем - помощником режиссёра в театре, журналистом в газетах и на радио. Свой первый сборник стихов Р. Г. Гамзатов выпустил в 1943 году. Основу его поэтических произведений составляла военная тематика. В них прославлялся героизм советских солдат. В 1945 году Р. Г. Гамзатов поступил в Литературный институт в Москве. До этого он успел издать несколько сборников своих стихов. В 1947 году поэт впервые напечатал свои стихи на русском языке.

Произведения Р. Г. Гамзатова отличаются необыкновенной проникновенностью чувств и простой риторикой. Они переведены на десятки языков народов России и мира.

Многие из них стали песнями. Так одно из произведений поэта легло в основу песни «Журавли», которую исполнил советский актер и певец Марк Бернес. Композиция стала символом памяти о погибших в Великой Отечественной войне солдатах.

Поэт занимался переводами на аварский язык сочинений русских классиков. Благодаря ему, в Дагестане узнали поэзию Некрасова, Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина.

В Р. Г. Гамзатове одновременно уживались талантливый поэт и деловой руководитель, который стремился служить своей стране и народу. За свою долгую яркую жизнь писатель избирался депутатом в Верховный Совет Республики Дагестан, заместителем Председателя Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР (1980—1990), депутатом и членом президиума Верховного Совета СССР.

За выдающийся вклад в развитие литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность Р. Г. Гамзатов удостоен званий: Герой Социалистического Труда (1974), народный поэт Дагестанской АССР (1959), лауреат Сталинской III степени (1952), Ленинской (1963) и РСФСР имени М. Горького (1980) премий, Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2003) и четырёх орденов Ленина (1960, 1973, 1974, 1983).
3 ноября 2003 года Р. Г. Гамзатова не стало. Он был величайшим поэтом своей эпохи и до конца жизни оставался патриотом своей Родины.

К участию приглашаются все желающие.

Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений Р. Г. Гамзатова (формат - MP4 , продолжительность - не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 08 сентября по 17 сентября 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Поэтический марафон «Поэзия Р. Г. Гамзатова», Ф. И. О. участника марафона.