ДК "Россия" объявляет поэтический марафон, посвященный творчеству Расула Гамзатова

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ДК "Россия" начинает поэтический марафон, посвященный творчеству советского поэта, публициста, прозаика, переводчика и общественного деятеля Расула Гамзатовича Гамзатова (08.09. 1923 - 03.11.2003).Первые стихи Р. Г. Гамзатова появились, когда ему было 9 лет. В 1939 году он окончил Аварское педучилище в родном Дагестане. До 1941 года служил школьным учителем, затем - помощником режиссёра в театре, журналистом в газетах и на радио. Свой первый сборник стихов Р. Г. Гамзатов выпустил в 1943 году. Основу его поэтических произведений составляла военная тематика. В них прославлялся героизм советских солдат. В 1945 году Р. Г. Гамзатов поступил в Литературный институт в Москве. До этого он успел издать несколько сборников своих стихов. В 1947 году поэт впервые напечатал свои стихи на русском языке.Произведения Р. Г. Гамзатова отличаются необыкновенной проникновенностью чувств и простой риторикой. Они переведены на десятки языков народов России и мира.Многие из них стали песнями. Так одно из произведений поэта легло в основу песни «Журавли», которую исполнил советский актер и певец Марк Бернес. Композиция стала символом памяти о погибших в Великой Отечественной войне солдатах.Поэт занимался переводами на аварский язык сочинений русских классиков. Благодаря ему, в Дагестане узнали поэзию Некрасова, Пушкина, Лермонтова, Блока, Есенина.В Р. Г. Гамзатове одновременно уживались талантливый поэт и деловой руководитель, который стремился служить своей стране и народу. За свою долгую яркую жизнь писатель избирался депутатом в Верховный Совет Республики Дагестан, заместителем Председателя Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР (1980—1990), депутатом и членом президиума Верховного Совета СССР.За выдающийся вклад в развитие литературы, многолетнюю творческую и общественную деятельность Р. Г. Гамзатов удостоен званий: Герой Социалистического Труда (1974), народный поэт Дагестанской АССР (1959), лауреат Сталинской III степени (1952), Ленинской (1963) и РСФСР имени М. Горького (1980) премий, Кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного (2003) и четырёх орденов Ленина (1960, 1973, 1974, 1983).3 ноября 2003 года Р. Г. Гамзатова не стало. Он был величайшим поэтом своей эпохи и до конца жизни оставался патриотом своей Родины.К участию приглашаются все желающие.Для это вам нужно записать видеоролик с выразительным исполнением стихотворений Р. Г. Гамзатова (формат - MP4 , продолжительность - не более 4 минут) и прислать его на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@gmail.com в период с 08 сентября по 17 сентября 2021 года. А мы опубликуем его на наших страницах в социальных сетях и официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Поэтический марафон «Поэзия Р. Г. Гамзатова», Ф. И. О. участника марафона.