В фестивале "Театральное Прихоперье" примут участие двенадцать театров

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- За пять лет наш Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» узнали и высоко оценили далеко за пределами Саратовской области. Мы по праву гордимся этим большим театральным праздником, когда на сцене Балашовского драматического театра с аншлагами проходят премьерные и самые лучшие спектакли ведущих театров страны, а так же областных и муниципальных театров.В этом году юбилейный пятый фестиваль «Театральное Прихопёрье» будет проходить с 11 по 21 сентября. Примут участие 12 театров, более трехсот артистов и свыше двух тысяч зрителей смогут посетить спектакли.В Балашов приедут знаменитые театральные коллективы России - Московский академический театр имени Маяковского, Государственный академический театр имени Моссовета, Государственный театр наций, театр «Et Ceterа» под руководством Алексендра Калягина.В конкурсной программе примет участие уже знакомый зрителю Тамбовский молодежный театр. Впервые свои спектакли в Балашове покажут ведущие театры из Липецка, Волгограда и Димитровграда.Традиционно среди участников коллективы Саратовской области – Балашовский и Вольский драматические театры, Балаковский театр юного зрителя имени Е. А. Лебедева.В ближайшую субботу 11 сентября в день открытия в театральном парке любой желающий сможете увидеть спектакль «Снился мне сад» Московского театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.Все мероприятия фестиваля будут проводиться с неукоснительным соблюдением мер по профилактике короновируса.Важно, что цены на билеты остались прежними – очень доступными! Все спектакли пятого фестиваля "Театральное Прихоперье" доступны для получателей «Пушкинской карты».