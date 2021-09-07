В фестивале "Театральное Прихоперье" примут участие двенадцать театров
Комментарий и.о.министра культуры Татьяны Астафьевой о готовности к открытию Пятого Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье»:
- За пять лет наш Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» узнали и высоко оценили далеко за пределами Саратовской области. Мы по праву гордимся этим большим театральным праздником, когда на сцене Балашовского драматического театра с аншлагами проходят премьерные и самые лучшие спектакли ведущих театров страны, а так же областных и муниципальных театров.
В этом году юбилейный пятый фестиваль «Театральное Прихопёрье» будет проходить с 11 по 21 сентября. Примут участие 12 театров, более трехсот артистов и свыше двух тысяч зрителей смогут посетить спектакли.
В Балашов приедут знаменитые театральные коллективы России - Московский академический театр имени Маяковского, Государственный академический театр имени Моссовета, Государственный театр наций, театр «Et Ceterа» под руководством Алексендра Калягина.
В конкурсной программе примет участие уже знакомый зрителю Тамбовский молодежный театр. Впервые свои спектакли в Балашове покажут ведущие театры из Липецка, Волгограда и Димитровграда.
Традиционно среди участников коллективы Саратовской области – Балашовский и Вольский драматические театры, Балаковский театр юного зрителя имени Е. А. Лебедева.
В ближайшую субботу 11 сентября в день открытия в театральном парке любой желающий сможете увидеть спектакль «Снился мне сад» Московского театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой.
Все мероприятия фестиваля будут проводиться с неукоснительным соблюдением мер по профилактике короновируса.
Важно, что цены на билеты остались прежними – очень доступными! Все спектакли пятого фестиваля "Театральное Прихоперье" доступны для получателей «Пушкинской карты».