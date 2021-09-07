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Юные саратовцы создали мультфильм ко Дню города

Новости
Юные саратовцы создали мультфильм ко Дню города

В преддверии Дня города команда из 5 юных мультипликаторов приготовила мультфильм «Прятки-Стерлядки».

Интерактивно-креативный мультфильм создали участники проекта «Экспериментариум» детской мультипликационной студии «Лаврушка».

С сентября 2020 года по май 2021 года – пятеро ребят под руководством педагога-мультипликатора, психолога Светланы Игнатьевой создавали мультфильм, героями которого стали саратовские стерлядки - символы нашей области, а также улицы, достопримечательности и памятники Саратова.

«Создавать мультфильм - очень интересное и кропотливое дело. Мы снимали его 9 месяцев! Нужно много усидчивости, терпения и внимания. У нас получилась настоящая командная работа. За это время мы лучше узнали свой город. Очень хочется показать наш мультфильм всем!» - поделилась участница коллектива Полина Каспарова.

Ожившие памятники Чернышевского, Первой учительницы, Гагарина и Табакова, Столыпина и Журавли – это все так дорого и знакомо каждому жителю Саратова.

Мультфильм выполнен в разных мультипликационных техниках - бумажная перекладка, коллажная и пластилиновая анимация, анимация в технике StopMotin.

Сейчас мультфильм принимает участие в конкурсе детского и юношеского кино «Киновертикаль».