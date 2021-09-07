Михаил Мишустин поддержал строительство нового противотуберкулезного центра в Саратове

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Он посетил новую Областную инфекционную больницу в Саратове на 400 мест. В посещении приняли участие Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, Губернатор Валерий Радаев.Михаил Мишустин осмотрел административный и лечебный корпуса, ознакомился с оборудованием, установленным в одной из палат. Инфекционная больница – крупнейшее по площади и первое в области высокотехнологичное медучреждение. Решение о его строительстве было принято после начала пандемии новой коронавирусной инфекции весной 2020 года. Поддержку проекту оказал Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Строительство новой инфекционной больницы позволит полностью перестроить и улучшить оказание помощи больным соответствующими видами заболеваний. Все места инфекционного профиля областного центра будут сконцентрированы в новой больнице. Ввод объект планируется поэтапно, начиная с сентября 2021 года. Работы планируется завершить в этом году.Инфекционная больница размещена в Ленинском районе Саратова, рядом с пос. Елшанка. Ее общая площадь – 56 тыс.кв.метров. Она состоит из 8 корпусов, соединённых крытой галереей. Здесь будут размещены четыре лечебных корпуса, рассчитанные на 250 детей и 150 взрослых, а также операционный, реанимационный, диагностический и административный блоки. Все помещения будут полностью соответствовать последним санитарным нормам, оснащены современным оборудованием.Михаил Мишустин отметил: «Санитарный щит в стране, который создается по инициативе Президента, основывается как раз на таких блоках, как инфекционная больница в Саратове. Это фундаментальная, системная работа, которая позволит справиться с разными видами инфекционных заболеваний, не только с коронавирусом. Хорошо, что в Саратове эта работа завершится в этом году – здание построено, уже закуплено оборудование. И это неудивительно – Саратов всегда был кузницей врачей, известных медиков, а Саратовский медуниверситет известен на всю страну».Вячеслав Володин подчеркнул, что сейчас в Саратове нет единой взрослой больницы, а детская – морально устарела. «Строительство инфекционной больницы решает эти проблемы. Пандемия уйдет, а высокотехнологичное медучреждение продолжит оказывать помощь саратовцам. Здесь соблюдены все современные требования, благодаря которым больница способна работать в автономном режиме. Изначально это был благотворительный проект, но без поддержки Правительства и Президента мы не смогли бы его завершить. Следует отдать должное губернатору – в Саратове строительство больницы идет параллельно со служебным жильем, которым будут обеспечены 20% всех работников», - отметил Вячеслав Володин.Министр здравоохранения Михаил Мурашко также отметил высокий уровень новой больницы: «Здесь двойной уровень безопасности, так как все боксы имеют отдельные входы. Создана современнейшая лаборатория третьего, самого высокого уровня».Премьер-министр поинтересовался, хватит ли медкадров для нового учреждения. Министр здравоохранения Олег Костин рассказал, что сюда переходят работать врачи с других инфекционных отделений, а в самой больнице будет открыта кафедра местного медуниверситета, которая позволит готовить кадры прямо на базе медучреждения.Также в ходе посещения больницы обсуждены планы по строительству областного противотуберкулезного диспансера. Сейчас в регионе противотуберкулезные учреждения располагаются в приспособленных зданиях, в связи с чем в них невозможно разместить все необходимые структурные подразделения. Действующая больница находится в центре Саратова, хотя по всем нормам такие больницы должны находиться за пределами города. Кроме того, отсутствуют площади для размещения диагностических подразделений, а две трети медицинской аппаратуры имеет 100% износ. Палаты многоместные – на 10-15 человек.В новой противотуберкулезной больнице предусмотрены различные отделения, в том числе для детей. Отделения диспансера будут оснащены самым современным медицинским оборудованием.