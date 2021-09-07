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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил отделение Саратовской городской поликлиники № 9 поселка Елшанка

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В рамках рабочего визита в Саратовскую область министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил отделение Саратовской городской поликлиники № 9 поселка Елшанка Ленинского района.

«Данное лечебное учреждение было построено в рамках региональной целевой программы с целью повышения доступности первичной медико-санитарной помощи населению крупного протяженного района города», - рассказал в ходе осмотра глава регионального ведомства Олег Костин.

Плановая мощность поликлиники 200 посещений взрослых и 100 посещений детей.

«С вводом в эксплуатацию нового здания поликлиники в 2019 году, закуплено и введено в эксплуатацию новое медицинское оборудование, открыт рентгенологический и флюорографический кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики, открыт дневной стационар, кабинет массажа, ЛФК, полностью проведена замена оборудования в ФТО. Для детей открыт дневной стационар», - доложил Олег Костин. Ознакомившись с работой учреждения Михаил Мурашко отметил, что в нынешних непростых эпидемиологических условиях, сложившихся из-за новой коронавирусной инфекции, нельзя забывать про оказание медицинской помощи пациентам с другими нозологиями и хроническими заболеваниями. «Есть большие достижения и есть моменты, над которыми нужно ещё поработать. Здесь уже хорошая материально - техническая база, уже есть хорошее оборудование. Светлые просторные помещения в достаточном количестве, есть все препараты, вакцины, необходимые для профилактики заболевания, есть информационные системы, которые работают. Но есть и несколько вопросов. Первый - это внутренняя организация работы, в том числе разделение части работы с целью увеличения времени контакта врача и пациента, а для этого необходимо привлечение в том числе и немедицинского персонала для заполнения документов, работы с информационными системами. Есть дефицит врачебного состава, который тоже нужно укомплектовывать, у нас по программе в нацпроекте эти нормативы заложены, в том числе и дополнительные выплаты для медицинского персонала, приходящих молодых врачей. Поэтому сейчас самое главное, чтобы кадровая политика была встроена чётко и грамотно, потому что люди в первую очередь ждут этого. Здесь мы увидели работу с диспансерными группами. Есть списки тех, кто нуждается в постоянном наблюдении, есть списки тех, кто нуждается в длительном приеме лекарственных препаратов. Врачи владеют этими вопросами, качественно владеют, имеют знания и навыки, чтобы в полном объеме консультировать. Но необходимо формировать приверженность пациентов соблюдению тех или иных рекомендаций. Нужно объяснять людям. Есть те пациенты, которые чётко понимают и следуют рекомендациям врача, это очень важно, а есть категория, так называемых, «молчащих пациентов», которые редко обращаются или обращаются, когда происходит уже какая-то катастрофа. В этой ситуации помочь значительно сложнее. Наша задача привлечь в том числе и страховые кампании для приглашения патентов для осмотров, в том числе и профилактических. И сегодня эта работа уже ведётся», - подчеркнул министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.