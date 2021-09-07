7 сентября 2021 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 07 сентября
В фестивале "Театральное Прихоперье" примут участие двенадцать театров
16:11 | 07 сентября
Юные саратовцы создали мультфильм ко Дню города
15:36 | 07 сентября
Михаил Мишустин поддержал строительство нового противотуберкулезного центра в Саратове
14:48 | 07 сентября
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил отделение Саратовской городской поликлиники № 9 поселка Елшанка
14:23 | 07 сентября
В Саратове пройдет IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»
13:28 | 07 сентября
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на 9% в августе
12:35 | 07 сентября
Погрузка на Приволжской железной дороге составила более 3,1 миллиона тонн в августе
11:39 | 07 сентября
Волжские школьники вошли в число победителей Всероссийской олимпиады группы компаний «Россети»
10:48 | 07 сентября
«Протон» продолжает предсезонную подготовку
09:57 | 07 сентября
Специалисты саратовского комитета по ЖКХ продолжают проверки управляющих организаций
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратове пройдет IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»

Новости


С 9 по 12 сентября 2021 года Саратов станет гостеприимной площадкой, на которой будет проходить IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье».

Учредители и организаторы этнофестиваля: Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой и Региональная общественная организация «Землячество, объединяющее волгоградцев». Партнерами выступили: ГАУ СМИ СО «Регион 64», информационное агентство «Взгляд-инфо», радиостанция «Русское радио 105.3 FM» и телевизионная компания «ГТРК-Саратов».

Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры», в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура».

Участниками мероприятия станут творческие коллективы, исполнители разных жанров народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства из муниципальных районов Саратовской области и более чем 10 регионов Российской Федерации: из Республик Татарстан, Мордовии, Мари-Эл, Чувашии, Удмуртии, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Кировской, Самарской и других областей.

Программа этнофестиваля обширна и разнообразна. Она включает в себя праздничную игру-представление «Путеводитель в этнопространство», творческую встречу «Традиции земли Покровской» на месте приземления первого космонавта земли Ю.А. Гагарина в Энгельсском муниципальном районе, театрализованное действо «Венок дружбы» и красочное шествие участников в Национальной деревне народов Саратовской области, круглый стол по вопросам сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России».

11 сентября гостей и жителей Саратова ждет фестивальная зона, включающая выставки и мастер-классы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также масштабный Гала-концерт, на котором со своими лучшими творческими номерами выступят коллективы этнофестиваля. Мероприятия можно будет увидеть в прямой трансляции на YouTube-канале Центра народного творчества и в социальной сети ВКонтакте (https://www.youtube.com/channel/UCNbyhF3Sq7XuggTl1uEJriQ/videos, https://vk.com/socnt).

В заключительный день фестиваля в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой пройдет финальное мероприятие «Колесо традиций» и церемония закрытия, где всем участникам будут вручены памятные сувениры.

Программу этнофестиваля можно посмотреть на сайте ГАУК «СОЦНТ».