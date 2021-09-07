В Саратове пройдет IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»

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Учредители и организаторы этнофестиваля: Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова, Министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной центр народного творчества имени Л.А. Руслановой и Региональная общественная организация «Землячество, объединяющее волгоградцев». Партнерами выступили: ГАУ СМИ СО «Регион 64», информационное агентство «Взгляд-инфо», радиостанция «Русское радио 105.3 FM» и телевизионная компания «ГТРК-Саратов».Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры», в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура».Участниками мероприятия станут творческие коллективы, исполнители разных жанров народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства из муниципальных районов Саратовской области и более чем 10 регионов Российской Федерации: из Республик Татарстан, Мордовии, Мари-Эл, Чувашии, Удмуртии, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Кировской, Самарской и других областей.Программа этнофестиваля обширна и разнообразна. Она включает в себя праздничную игру-представление «Путеводитель в этнопространство», творческую встречу «Традиции земли Покровской» на месте приземления первого космонавта земли Ю.А. Гагарина в Энгельсском муниципальном районе, театрализованное действо «Венок дружбы» и красочное шествие участников в Национальной деревне народов Саратовской области, круглый стол по вопросам сохранения и развития этнокультурного многообразия народов России».11 сентября гостей и жителей Саратова ждет фестивальная зона, включающая выставки и мастер-классы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также масштабный Гала-концерт, на котором со своими лучшими творческими номерами выступят коллективы этнофестиваля. Мероприятия можно будет увидеть в прямой трансляции на YouTube-канале Центра народного творчества и в социальной сети ВКонтакте (https://www.youtube.com/channel/UCNbyhF3Sq7XuggTl1uEJriQ/videos, https://vk.com/socnt).В заключительный день фестиваля в Саратовском областном центре народного творчества имени Л.А. Руслановой пройдет финальное мероприятие «Колесо традиций» и церемония закрытия, где всем участникам будут вручены памятные сувениры.Программу этнофестиваля можно посмотреть на сайте ГАУК «СОЦНТ».