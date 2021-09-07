Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на 9% в августе

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Пассажирооборот в августе 2021 года составил около 564 млн пасс-км, что на 52,7% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года, в том числе в пригородном сообщении – 24,9 млн пасс-км (+3,6%), в дальнем следовании – 539 млн пасс-км (+56,1%).За 8 месяцев 2021 года отправлено около 5,7 млн пассажиров (+19,9% к январю-августу 2020 года), из них в пригородном сообщении – почти 4 млн пассажиров (+15,7%), в дальнем следовании – более 1,6 млн (+31,4%).Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2021 года вырос на 64,5% к уровню прошлого года и составил около 2,3 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-августе составил 169,5 млн пасс-км (+18,9%), в дальнем следовании – более 2,1 млрд пасс-км (+69,6%).