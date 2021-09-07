Погрузка на Приволжской железной дороге составила более 3,1 миллиона тонн в августе
По оперативным данным, в августе 2021 года на Приволжской железной дороге погружено более 3,1 млн тонн, что на 8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Грузооборот в августе увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,7% и составил около 7,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил около 9,2 млрд тонно-км (-0,9%).
В январе-августе погружено около 23,4 млн тонн, что на 4,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
За 8 месяцев отправлено:
- нефти и нефтепродуктов – 10,9 млн тонн (+0,7% к январю-августу 2020 года);
- химикатов и соды – 2,2 млн тонн (-6,9%);
- химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (+5,9%);
- цемента – 1,7 млн тонн (-7%);
- чёрных металлов – 1,3 млн тонн (-4,2%);
- зерна – 1,3 млн тонн (-31%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 1,3 млн тонн (+2%);
- строительных грузов – 641 тыс. тонн (+16,7%);
- кокса – 244,5 тыс. тонн (-4,5%);
- лома чёрных металлов – 232,6 тыс. тонн (+24,4%).
Грузооборот в январе-августе 2021 года составил более 60,2 млрд тарифных тонно-км (+9,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 77,3 млрд тонно-км (+8%).