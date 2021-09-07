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Волжские школьники вошли в число победителей Всероссийской олимпиады группы компаний «Россети»

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Компания «Россети» назвала имена победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников ГК «Россети».

Это 53 российских старшеклассника, которые успешно прошли испытания двух туров и набрали максимальное количество баллов. Среди них – 7 школьников, которые участвовали в олимпиаде при поддержке ПАО «Россети Волга». Это обладатели дипломов I степени Глеб Пономарев и Ульяна Воробьева (г. Самара); Иван Кравченко, Никита Недосекин (г. Самара) и Герман Еделькин (г. Саранск), получившие дипломы II степени; Максим Колесников (г. Самара) и Влад Хрусталев (г. Чебоксары), отмеченные дипломами III степени.

Ульяну Воробьеву на участие и победу в олимпиаде вдохновил успех старшей сестры. Аксинья Воробьева была в числе победителей Олимпиады-2019.

«Именно тогда я поняла, что победа реальна, – рассказывает Ульяна. – Не говоря уже о том, что она открывает такие перспективы. В 2020 году я уже принимала участие в олимпиаде и стала призером второй степени. В этом году я улучшила свой результат и стала победителем, чем очень горжусь! Спасибо компании «Россети» за прекрасный конкурс и его феерический финал в «Орленке»!

Всероссийская олимпиада школьников группы компаний «Россети» проводится с 2018 года. Её цель – выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению старшеклассников, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, вовлечение их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса страны.

К участию в олимпиаде традиционно приглашаются школьники 9 и 10 классов. Олимпиада проводится в два этапа. На первом участники решают тестовые задания по физике, математике и информатике, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по предметам. Второй этап – проходит в формате выполнения кейсов, ориентированных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. В 2020 и 2021 годах олимпиада проходила в дистанционном формате. По итогам двух туров были определены победители, которые приняли участие в Энергетической проектной смене на базе Всероссийского детского центра «Орленок», которая проводилась с 9 по 30 августа текущего года.

– Олимпиада проводилась в четвертый раз, и традиционно в числе её победителей и призеров старшеклассники из регионов зоны ответственности «Россети Волга», – говорит директор по развитию персонала и организационному проектированию Наталия Колесникова. – Это свидетельствует не только о высоком уровне подготовки ребят в учебных заведениях, но и огромном интересе к будущей профессии.