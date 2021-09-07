«Протон» продолжает предсезонную подготовку

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На площадке в спорткомплексе базы отдыха «Озеро Зеркальное» саратовский клуб сыграет с клубами «Ленинградка», «Липецк» и «Северянка» (Череповец).Вчера, 6 сентября, «Протон» обыграл хозяек турнира – «Ленинградку». Счет матча 1:3. Сегодня саратовчанки встречаются с «Липецком». Начало матча в 17.00. Трансляция на игру будет доступна в социальных сетях «Протона».