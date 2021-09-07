7 сентября 2021 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 07 сентября
В фестивале "Театральное Прихоперье" примут участие двенадцать театров
16:11 | 07 сентября
Юные саратовцы создали мультфильм ко Дню города
15:36 | 07 сентября
Михаил Мишустин поддержал строительство нового противотуберкулезного центра в Саратове
14:48 | 07 сентября
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил отделение Саратовской городской поликлиники № 9 поселка Елшанка
14:23 | 07 сентября
В Саратове пройдет IV Всероссийский этнофестиваль национальных культур «Волжское подворье»
13:28 | 07 сентября
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге выросли на 9% в августе
12:35 | 07 сентября
Погрузка на Приволжской железной дороге составила более 3,1 миллиона тонн в августе
11:39 | 07 сентября
Волжские школьники вошли в число победителей Всероссийской олимпиады группы компаний «Россети»
10:48 | 07 сентября
«Протон» продолжает предсезонную подготовку
09:57 | 07 сентября
Специалисты саратовского комитета по ЖКХ продолжают проверки управляющих организаций
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«Протон» продолжает предсезонную подготовку

Новости
«Протон» продолжает предсезонную подготовку

С 6 по 8 сентября волейбольный клуб «Протон» принимает участие в товарищеском турнире «Ленинградская осень».

На площадке в спорткомплексе базы отдыха «Озеро Зеркальное» саратовский клуб сыграет с клубами «Ленинградка», «Липецк» и «Северянка» (Череповец).

Вчера, 6 сентября, «Протон» обыграл хозяек турнира – «Ленинградку». Счет матча 1:3. Сегодня саратовчанки встречаются с «Липецком». Начало матча в 17.00. Трансляция на игру будет доступна в социальных сетях «Протона».