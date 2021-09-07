Специалисты саратовского комитета по ЖКХ продолжают проверки управляющих организаций

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В ходе проверки выявлено неудовлетворительное состояние кровельного покрытия. Управляющей компании выдано предписание, в случае неисполнения которого юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности.Также проведены плановые осмотры по соблюдению обязательных требований по содержанию общего имущества собственников помещений в домах и при предоставлении коммунальных услуг жителям.Выявлено, что ООО «КВС» по адресам: ул. Дмитровская, дома №№ 1 -5; № 8, № 10; ул. 2-я Садовая, д. 106Б кор. 4 не предоставляется холодное водоснабжение.ПАО «Т Плюс» по адресам: ул. им. Горького А.М., д. 16/20; ул. 2-я Садовая, д. 98; пр. Кирова, д. 14/16 не предоставляется горячее водоснабжение.На ул. Жуковского, д. 19 (ООО «Жилищник 25»), ул. Уфимцева, д. 2 (ООО «АТСЖ»), ул. Скоморохова, д. 23 (ООО «УК Сфера Юбилейный») выявлено неудовлетворительное состояние придомовых территорий.Управляющим и ресурсоснабжающим организациям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований жилищного законодательства.