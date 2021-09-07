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Саратовским предприятиям окажут финансовую поддержку на сумму более сорока миллионов рублей

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По итогам подведённого в феврале 2021 года Минпромторгом России конкурсного отбора региональных программ развития промышленности на предоставление в текущем году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов Саратовская область вошла в число 25 регионов, получивших федеральную поддержку.

В рамках государственной программы Саратовской области «Развитие промышленности в Саратовской области» впервые выделено федеральное софинансирование в форме межбюджетного трансферта на сумму 28,65 миллиона рублей. Софинансирование из регионального бюджета составило 14,2 миллиона рублей.

В соответствии с заключенным с Минпромторгом России соглашением бюджетные средства в сумме 26,2 миллиона рублей (в том числе 17,5 миллиона рублей федеральных средств) уже направлены на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.
Оставшиеся средства в объеме 16,6 миллиона рублей (в том числе 11,1 миллиона рублей федеральных средств) будут направлены на возмещение части затрат промышленным предприятиям, связанных с приобретением нового оборудования. Распределение бюджетных средств планируется в IV квартале 2021 года. Объявление о проведении отбора будет размещено в средствах массовой информации в конце сентября.

Министерство промышленности и энергетики области