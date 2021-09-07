В ТОП 10 всероссийского «Цифрового прорыва» попали пять команд СГТУ

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Пять команд СГТУ вошли в ТОП-10 по своим кейсам. Три команды - в пятерке лучших.Команда «Афкашеры» (четверокурсники Института прикладных информационных технологий и коммуникаций (ИнПИТ) Шевяков Влад, Спицын Алексей, Перверталов Виталий, Фисенко Сергей, Дикун Алексей) сделала один из лучших проектов по кейсу Росатома «Разработка системы для автоматического поиска потенциальных поставщиков для планируемой закупки».Команда «SaratovSecurity» собрала представителей двух институтов – Института электронной техники и приборостроения (ИнЭТИП) и ИнПИТ (Клюев Яков, Володин Данил, Юнева Кристина, Польских Евгений (ИнЭТИП), Кошкина Елена (ИнПИТ)). Ребята разработали систему распознавания, автоматической проверки качества документов корпоративных клиентов и формирования электронного досье по кейсу Промсвязьбанка.Команда Института социального и производственного менеджмента заняла 3 место по кейсу ВТБ банка «Разработка дорожной карты мероприятий по повышению финансовой грамотности клиентов пенсионного возраста и разработка концепции по привлечению новых клиентов». Участники: Агибалова Дарья, Беккер Маргарита, Брежнев Максим, Ненашев Иван, Чванова Алина.Все команды ТОП-5 стали участниками финала «Цифрового прорыва», который состоится в декабре этого года. Всего хакатон FINTECH собрал 147 команд из 71 региона страны.- Пятый полуфинал Цифрового прорыва-2021 - победный для политеха, - отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области В. Старков. - В четырех полуфиналах выигрывали наши технические направления, в последнем к команде победителей присоединись представители гуманитарного института СГТУ. «Цифровой прорыв» еще раз показал, что все студенты саратовских вузов обладают отличными профессиональными навыками, умеют слаженно работать в командах и готовы к серьезным проектам, а значит, к блестящей карьере.