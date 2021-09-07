При помощи «Пушкинской карты» могут посетить спектакли фестиваля «Театральное Прихоперье»

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Балашовский драматический театр вошел в программу "Пушкинская карта" одним из первых учреждений культуры района. Все спектакли V-го Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье» доступны для держателей Пушкинских карт. Коллектив театра в афише «Пушкинской карты» своевременно информирует о том, какой спектакль можно посетить.Напомним, в Саратовской области в проекте «Пушкинская карта» участвуют 23 учреждения – все ведущие театры области, музеи, филармония имени Шнитке, На сегодняшний день учреждениями представлено свыше 200 событий – это концерты, спектакли, выставки и культурно-образовательные мероприятия.С 1 сентября в России стартовала программа «Пушкинская карта», по которой молодые люди от 14 до 22 лет получат возможность за счет государства расширить свой культурный досуг: купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.Балашовский драматический театр вошел в программу "Пушкинская карта" одним из первых учреждений культуры района. Все спектакли V-го Всероссийского фестиваля «Театральное Прихоперье» доступны для держателей Пушкинских карт. Коллектив театра в афише «Пушкинской карты» своевременно информирует о том, какой спектакль можно посетить.Напомним, в Саратовской области в проекте «Пушкинская карта» участвуют 23 учреждения – все ведущие театры области, музеи, филармония имени Шнитке, На сегодняшний день учреждениями представлено свыше 200 событий – это концерты, спектакли, выставки и культурно-образовательные мероприятия.