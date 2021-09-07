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Особыми условиями приобретения «Р7-Офис» могут воспользоваться вузы РФ
12:41 | 06 сентября
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Особыми условиями приобретения «Р7-Офис» могут воспользоваться вузы РФ

Новости


Компания-разработчик «Р7-Офис» предоставляет скидку 90% для высших и средних специальных учебных заведений РФ на офисный пакет «Р7-Офис».

Это предложение действует в рамках стратегии по обеспечению импортонезависимыми продуктами отечественных образовательных учреждений.

В состав пакета входят приложения для работы с офисными документами – презентациями, текстами, электронными таблицами. Также в него включены инструменты построения вузовской или ссузовской социальной сети, организации проектной работы, средства коммуникации между членами рабочих групп, сервер и клиент электронной почты, календарь с возможностью планирования событий. Модуль «Команда» предоставляет широкие возможности для проведения в формате видеоконференцсвязи практических онлайн-занятий, лекций и собраний. «Р7-Офис» полностью совместим с офисными документами стандарта OOXML, его можно установить на локальном сервере вуза.

К работе с «Р7-Офис» уже присоединились многие российские учреждения высшего образования.