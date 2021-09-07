Юбилейный конкурс Кнушевицкого открыт!

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Со сцены консерватории Сергей Усанов зачитал Приветствие Министра культуры РФ Ольги Любимовой организаторам, участникам, членам жюри и гостям Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. В нем, в частности, отмечено, что проведение конкурса в Саратове, на родине известного музыканта, не только дань памяти, но и важный шаг в популяризации отечественной школы игры на виолончели, возможность участникам заявить о себе, обменяться опытом и установить новые контакты. Заместитель главы правительства региона Роман Грибов зачитал поздравительный адрес губернатора Саратовской области Валерия Радаева.В музыкальной части торжественного открытия, которое можно было увидеть в прямом эфире на сайте культура.рф, прозвучал Концерт для виолончели с оркестром, сочинение 85 Эдварда Элгара в исполнении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Александра Рудина. Сольную партию виолончели исполнила Дали Гуцериева, которой эта сцена 7 лет назад принесла первый большой успех. Ведь именно здесь в 2014 году она завоевала золотую медаль на II конкурсе имени Кнушевицкого.Открытие V Международного конкурса имени С. Кнушевицкого стало громким событием для музыкальной общественности и всех жителей Саратова. На площади перед консерваторией с концертной программой выступил оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии имени Шнитке. У входа в консерваторию была оборудована фотозона, где любой желающий мог сделать фото или селфи на красной дорожке.Юбилейный конкурс открыт. Впереди нас ждет насыщенная программа с концертами гостей, мастер-классами и отборочными прослушиваниями, такими волнующими для всех участников. Имена лауреатов и дипломантов юбилейного конкурса мы узнаем 10 сентября.