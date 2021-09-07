Юбилейный конкурс Кнушевицкого открыт!
2 сентября в Большом зале Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова торжественно открыт V юбилейный Международный конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого.
- Конкурс имени Святослава Кнушевицкого родился здесь по инициативе саратовских музыкантов, – говорит директор конкурса Сергей Усанов. – Впервые он прошел в 2012 году, и символично, что пятый, юбилейный конкурс мы проводим в стенах одной из старейших консерваторий России. Это творческое состязание вызывает очень большой интерес в мире. В этом году мы получили рекордное количество заявок – более ста. Предварительно отобрали 70 участников. Но не все смогли приехать из-за ограничений по ковиду. Тем не менее, здесь собрались молодые виолончелисты из Казахстана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Кореи, с Центра и Юга России, из Татарстана и Сибири, с Приволжского округа и, конечно, из Саратова.
Со сцены консерватории Сергей Усанов зачитал Приветствие Министра культуры РФ Ольги Любимовой организаторам, участникам, членам жюри и гостям Международного конкурса виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого. В нем, в частности, отмечено, что проведение конкурса в Саратове, на родине известного музыканта, не только дань памяти, но и важный шаг в популяризации отечественной школы игры на виолончели, возможность участникам заявить о себе, обменяться опытом и установить новые контакты. Заместитель главы правительства региона Роман Грибов зачитал поздравительный адрес губернатора Саратовской области Валерия Радаева.
- Конкурс уникален прежде всего тем, что он единственный среди виолончелистов, поэтому к нему такой большой интерес исполнителей во всем мире, – говорит председатель жюри Игорь Гаврыш. – Высокая идея основать конкурс имени великого виолончелиста Святослава Кнушевицкого воплотилась благодаря поддержке благотворительного фонда «САФМАР». Без этого наши начинания не имели перспективы реализации. Благодаря этой поддержке сегодня мы вновь собрали в Саратове юных и молодых виолончелистов. У многих из них за плечами уже немало побед и творческих удач. Думаю, что у нас появится новый пласт исполнителей.
В музыкальной части торжественного открытия, которое можно было увидеть в прямом эфире на сайте культура.рф, прозвучал Концерт для виолончели с оркестром, сочинение 85 Эдварда Элгара в исполнении Академического симфонического оркестра Саратовской филармонии под управлением главного дирижера, народного артиста России Александра Рудина. Сольную партию виолончели исполнила Дали Гуцериева, которой эта сцена 7 лет назад принесла первый большой успех. Ведь именно здесь в 2014 году она завоевала золотую медаль на II конкурсе имени Кнушевицкого.
- Конкурс Святослава Кнушевицкого стал моим первым большим творческим испытанием, и о том времени у меня самые теплые воспоминания, – поделилась Дали Гуцериева. – Победа в конкурсе подарила мне больше уверенности в себе. Это качество усиливается от концерта к концерту, которых за эти годы у меня было уже очень много. Молодым музыкантам, только пробующим себя в конкурсных испытаниях, я хочу посоветовать ничего не бояться, много заниматься, учиться, быть артистичными и обязательно верить в себя!
Открытие V Международного конкурса имени С. Кнушевицкого стало громким событием для музыкальной общественности и всех жителей Саратова. На площади перед консерваторией с концертной программой выступил оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» Саратовской областной филармонии имени Шнитке. У входа в консерваторию была оборудована фотозона, где любой желающий мог сделать фото или селфи на красной дорожке.
Юбилейный конкурс открыт. Впереди нас ждет насыщенная программа с концертами гостей, мастер-классами и отборочными прослушиваниями, такими волнующими для всех участников. Имена лауреатов и дипломантов юбилейного конкурса мы узнаем 10 сентября.
- Я рад, что конкурс виолончелистов имени Святослава Кнушевицкого возрождает музыкальное конкурсное движение после долгого времени ограничений! – говорит Кирилл Родин, профессор Московской консерватории, член жюри конкурса. – На этой сцене всем конкурсантам будет одинаково трудно, но преодоление трудностей необходимо музыканту, это именно то, что закаляет творческий характер. В нашем конкурсе нет проигравших. Самые лучшие получат призы, а для тех, кто не окажется в числе лауреатов, это участие станет мотивацией к совершенствованию. Я надеюсь, скоро из числа сегодняшних участников выйдут новые яркие исполнители, о которых мы будем говорить, которых увидим на сценах мира.