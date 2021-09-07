С 8 сентября меняется схема движения 2-х городских автобусных маршрутов
В период с 8.00 часов 8 сентября до 24.00 часов 30 сентября закрывается движение на проезжей части дороги по Сокурский тракт на участке от ул. Трофимовская до ул. Елшанская из-за проведения плановых ремонтных работ.
В связи с этим, автобусам маршрута № 49 необходимо сократить схему движения до ул. Трофимовская.
Также меняется маршрут автобуса № 230. Общественный транспорт будет совершать объезд по схеме:
- в прямом направлении: пос. Елшанка ул. Елшанская – Сокурский тракт и далее по схеме движения;
- в обратном направлении: по схеме движения до ул. Елшанская – пос. Елшанка.
Временные ограничения движения продлятся до окончания ремонтных работ.