С 8 сентября меняется схема движения 2-х городских автобусных маршрутов

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В связи с этим, автобусам маршрута № 49 необходимо сократить схему движения до ул. Трофимовская.Также меняется маршрут автобуса № 230. Общественный транспорт будет совершать объезд по схеме:- в прямом направлении: пос. Елшанка ул. Елшанская – Сокурский тракт и далее по схеме движения;- в обратном направлении: по схеме движения до ул. Елшанская – пос. Елшанка.Временные ограничения движения продлятся до окончания ремонтных работ.