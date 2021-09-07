Наибольшее количество билетов по Пушкинской карте приобретено на спектакли Саратовского театра оперы и балета

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В нашем регионе к проекту подключились 23 учреждения культуры, в том числе и некоммерческие организации. Участвуют 2 федеральных учреждения: государственный музей имени Радищева и Саратовская государственная консерватория имени Собинова.11 областных и в их числе областная филармония имени Шнитке и 6 театров. 4 из них находятся в Саратове: ТЮЗ имени Киселева, театр оперы и балета, театр драмы имени Слонова, театр кукол «Теремок» и два театра в муниципальных районах области: Вольский театр драмы и Театр оперетты в Энгельсе.Участвуют ведущие муниципальные театры – театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчик», Балашовский драматический театр, театр для детей и молодежи «Версия», ТЮЗ в Балаково. И культурно-досуговый центр «Современник» в Петровске.Свою афишу предлагают два частных театра - театр кукол «Лель» в Хвалынске и театр «Подмостки» в Саратове.В программе участвуют все областные музеи – музей боевой и трудовой славы, краеведческий музей, который имеет свои филиалы в девяти районах области, музей Федина с филиалом музея Кассиля в Энгельсе, Исторический парк. Присоединились муниципальные музеи - Энгельский краеведческий музей, музей-усадьба Чернышевского, Вольский краеведческий музей, музейный комплекс имени Панфилова в Петровске.Все региональные учреждения провели большую подготовительную работу по подготовке афиши Саратовской области. На сегодняшний день учреждениями представлено свыше 200 событий – это концерты, спектакли, выставки и культурно-образовательные мероприятия. Далее их будет еще больше — цифра растет с каждым днем.Все мероприятия проходят модерацию, их отсматривают экспертные советы, созданные в каждом регионе.По данным мониторинга на 3 сентября по Пушкинской карте куплено более 90 билетов на мероприятия, представленные в региональной афише "Пушкинской карты" . Чаще всего молодые люди выбирают театральные постановки. Так 50 молодых зрителей выбрали спектакли академического театра оперы и балета. Лидирут балеты "Евгений Онегин", "Лебединое озеро", "Жизель". Мюзиклы Саратовского областного театр оперетты выбрали 9 владельцев «Пушкинской карты»В театр "Балаганчикъ".по Пушкинской карте куплено 5 билетов.Напоминаем, что Пушкинскую карту может оформить любой гражданин Российской Федерации в возрасте от 14 до 22 лет.Средства можно потратить на билеты в федеральные, региональные и даже частные учреждения культуры.Подробная афиша мероприятий размещена на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура».