В Саратове прошел межрегиональный педагогический форум «Беслан: забвению не подлежит»

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Организаторами мероприятия выступили минобразования области, центр сопровождения научно-инновационных проектов, кафедра гуманитарного образования института.В форуме участвовали представители минобразования, министерства внутренней политики и общественных отношений области, антитеррористической комиссии в Саратовской области, управления Роскомнадзора по области, преподаватели вузов, педагоги и специалисты, занимающиеся профилактикой экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде.В онлайн-формате к мероприятию подключились коллеги из Псковской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.В рамках форума обсуждалось межведомственное взаимодействие по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере, организация коррекционной работы с обучающимися, подверженными воздействию идеологии экстремизма и терроризма, методическое сопровождение работы педагогов по профилактике идеологии экстремизма среди обучающихся.Также на форуме были презентованы лучшие педагогические практики по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального и межконфессионального общения.