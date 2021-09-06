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В Саратове прошел межрегиональный педагогический форум «Беслан: забвению не подлежит»

Новости


3 сентября в Саратовском областном институте развития образования прошел межрегиональный педагогический форум «Беслан: забвению не подлежит», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Организаторами мероприятия выступили минобразования области, центр сопровождения научно-инновационных проектов, кафедра гуманитарного образования института.

В форуме участвовали представители минобразования, министерства внутренней политики и общественных отношений области, антитеррористической комиссии в Саратовской области, управления Роскомнадзора по области, преподаватели вузов, педагоги и специалисты, занимающиеся профилактикой экстремизма в образовательной сфере и молодежной среде.

В онлайн-формате к мероприятию подключились коллеги из Псковской и Челябинской областей, а также Краснодарского края.

В рамках форума обсуждалось межведомственное взаимодействие по профилактике идеологии экстремизма и терроризма в образовательной сфере, организация коррекционной работы с обучающимися, подверженными воздействию идеологии экстремизма и терроризма, методическое сопровождение работы педагогов по профилактике идеологии экстремизма среди обучающихся.

Также на форуме были презентованы лучшие педагогические практики по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры межнационального и межконфессионального общения.