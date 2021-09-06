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Сборная ПКР завоевала бронзовую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио по бочча

Новости
Сборная ПКР завоевала бронзовую медаль на XVI летних Паралимпийских играх в Токио по бочча

4 сентября, в предпоследний соревновательный день, в бочча разыграли комплект медалей летних Паралимпийских игр.

Утренняя серия игр между нашей сборной и Словакией за выход в первые две строчки турнирной таблицы завершилась поражением команды ПКР по бочча в классе BC4 со счетом 5:2.

В борьбе за бронзовую медаль Сергей Сафин, Дарья Адонина и Иван Фролов отстояли титул призёра Паралимпийских игр и завершили матч со счетом 5:1.

Сборная нашей страны впервые принимает участие по дисциплине бочча в Паралимпийских играх.

Тренирует спортсмена ДЮСАШ «РиФ» Сергея Сафина тренер-преподаватель высшей квалификационной категории Алексей Мухортов.