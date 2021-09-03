Александр Романов встретился с коллективом детской школы искусств Балтайского района

просмотров: 150

Сотрудники детской школы искусств рассказали о своей работе. Сейчас в школе осваивают азы искусства 119 ребят. В новом учебном году здесь ждут еще 35-39 новых учеников. Юные музыканты участвуют во всех районных концертах, выступают на мероприятиях в Доме культуры. Занимаются здесь не только дети Балтая, ребята приезжают и из других сел района: Садовки, Царевшины, Барнуковки, Столыпина, Донгуза, Больших Озерок.Подготовка выпускников позволяет им поступить в профильные колледжи. В прошлом году две выпускницы школы решили продолжить свой путь в искусстве. Они поступили на вокальные отделения Саратовского областного колледжа искусств и Кузнецкого музыкального колледжа. Еще одна выпускница Балтайской ДШИ вернулась в родную школу в качестве преподавателя. Дарья Николаевна работает здесь уже третий год.«Дополнительное образование – большой плюс для каждого ребенка. Полноценный рост личности невозможен без увлечений, а чтобы развить их, нужны специалисты, которые в этом помогут. Этим благородным делом и занимаются в школе искусств», – отметил Александр Романов (фракция «Единая Россия»).Одной из главных проблем школы педагоги назвали отсутствие техники, необходимой для проведения уроков. Чтобы учить детей по новым стандартам, надо применять современные методики. Председатель регпарламента принял решение выделить в следующем году средства для закупки нужного оборудования.Отметим, что в 2023 году детская школа искусств перейдет с муниципального на региональный уровень.