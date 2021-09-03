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Расписание некоторых пригородных поездов в Саратовской области изменится в сентябре

Новости


В начале сентября в Саратовской области изменится расписание некоторых пригородных поездов, следующих по маршрутам Овражная – Тарханы и Карамыш – Тарханы.

С 4 сентября пригородный поезд № 6047 Овражная – Тарханы будет отправляться со станции Овражная по понедельникам, пятницам и субботам в 3:55 (на 14 минут позже), прибывать на конечную станцию Тарханы в 9:04 (без изменений).

С 5 сентября пригородный поезд № 6303 Карамыш – Тарханы будет отправляться со станции Карамыш по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям в 4:46 (на 14 минут позже), прибывать на конечную ст. Тарханы в 9:04 (без изменений).

Просим пассажиров заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.