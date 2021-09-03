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"Теремок" приглашает на спектакли по "Пушкинской карте"

Новости


«Пушкинская карта» — это новая культурная программа для молодых людей от 14 до 22 лет, которая позволит им посещать театры, музеи, концертные залы и библиотеки за счет государственных средств.

Работает она как обычная банковская карта, только купить по ней можно именные билеты на события, входящие в программу «Пушкинской карты» (уже сейчас их более 10 000 по всей России).

В «Теремке» по «Пушкинской карте» уже можно купить билеты на спектакли «Бременские музыканты», «Тайна волшебной шляпы», «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», «Котёнок по имени Гав», «Колобок», «Три поросёнка», «Чебурашка и его друзья», «Клочки по закоулочкам». Программа спектаклей будет дополняться.

Большая часть спектаклей в «Теремке» предназначена для детей. Так, в сентябрьский репертуар вошли только детские спектакли. Именно из них мы сформировали ближайшую афишу для программы «Пушкинская карта». На спектаклях мы ждём молодых людей и девушек с маленькими братиками, сестрёнками, племянниками и племянницами. Также будем рады видеть в театре молодых родителей с малышами от 3-х лет. В дальнейшем непременно дополним афишу спектаклями для молодёжи.

Купить билеты в «Теремок» по «Пушкинской карте» можно будет на сайте teremok-saratov.ru и в кассе театра.

Оформить «Пушкинскую карту» можно на портале «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги. Культура» с 1 сентября. На балансе карты уже будут первые 3 000 рублей, потратить которые нужно до 31 декабря 2021 года (неиспользованный остаток «сгорит»). А в следующем году на «Пушкинскую карту» вновь будут зачислены деньги для посещения культурных учреждений.

Подробности о «Пушкинской карте»: https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta