В саду «Липки» архитекторы предлагают возродить исторические цветники и фонтаны

просмотров: 240

В ходе мероприятия обсудили концепцию благоустройства сада «Липки». Эта общественная территория вошла в тройку лидеров по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».В начале мероприятия заместитель председателя Градозащитного совета Владимир Лешуков продемонстрировал собравшимся исторические фотографии сада и дореволюционные наборы открыток с его изображением.«Липки - старейший городской парк, ведет свою историю с 1824 года. Поэтому радикально осовременивать его было бы совершенно неправильно. Мы должны сохранить дух старейшей городской рекреационной зоны и дополнительно подчеркнуть это через воссоздание исторического озеленения и части исторических построек. Мы провели анализ и выяснили, что в «Липках» было три павильона: один чайный и два павильона с многоскатными крышами. Мы можем спокойно вернуть и цветники, и вместо фонтана «Глобус» чтоб встал дореволюционный фонтан английского водопровода, и также за фонтаном может вырастать купол деревянного павильона», - отметил Владимир Лешуков.Ландшафтный архитектор, доцент кафедры «Архитектура» СГТУ им. Гагарина Ю.А. Лариса Дудина отметила, что располагавшиеся ранее в саду цветники представляли собой своеобразный театр, цветы там менялись несколько раз в течение года.От градозащитников прозвучало предложение разбить сад на две части: имперскую и советскую. Так, в этих частях могут быть воссозданы исторический круглый фонтан, цветники, павильоны, алеея с известными людьми, а также предполагается возвращение исторического облика фонтану со стерлядью.В завершении мероприятия было принято решение о внесении предложений членов градозащитного совета в техническое задание по благоустройствусада, которое в рамках соучавствующего проектирования будет обсуждаться с общественностью города.