3 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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С начала года через службу занятости населения трудоустроено 52,5 тысячи человек
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С начала года через службу занятости населения трудоустроено 52,5 тысячи человек

Новости


С начала года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, снизилась в 3,1 раза. На 2 сентября на учете в центрах занятости стоят около 11,4 тыс. человек.

С начала января этого года через центры занятости населения трудоустроено 52,5 тысячи человек.

По данным статистики также отмечается снижение уровня общей безработицы. С января по июль этого года уровень общей безработицы снизился с 6,1% до 4,3%.

В настоящее время на Единой цифровой платформе «Работа в России», на которой зарегистрировано более 14 тысяч саратовских работодателей, размещено 32 тысячи вакансий. «Жители могут самостоятельно зарегистрироваться на портале для поиска подходящих вариантов трудоустройства. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале государственных услуг», – обратили внимание в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Наиболее востребованными на областном рынке труда являются врачи и средний медицинский персонал, специалисты различного профиля, водители автомобиля, слесари и подсобные рабочие, продавцы продовольственных товаров, инженеры.