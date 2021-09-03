HH.ru: на 91 процент вырос спрос на специалистов добычи сырья за год в Саратовской области

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За январь-август 2021 года в России было открыто на 84% больше таких вакансий, чем в аналогичный период прошлого года. В Саратовской области рост составил 91%.По данным за август 2021 года, на одну вакансию в сфере «Добыча сырья» в России приходится 3,8 резюме – это умеренный уровень конкуренции среди соискателей. При этом в разрезе регионов ситуация очень неравномерна: так, в Астраханской области на вакансию приходится 15,3 резюме, в Республике Башкортостан – 9,8, в Оренбургской области – 9,6, в Архангельской области – 9,2, в Республике Татарстан – 8,3, в Саратовской области – 5,4. В то же время в таких регионах как Приморский край, Республика Алтай, Тамбовская область, Хабаровский край, Республика Саха (Якутия) конкуренция за место среди соискателей почти отсутствует, на одну вакансию приходится одно резюме и меньше.Самую высокую заработную плату специалистам добычи предлагают в Магаданской области (97,5 тыс. руб.), Республике Саха (90 тыс. руб.) и в Москве (88,2 тыс. руб.). В Саратовской области среднее предложение составляет 45,1 тыс. руб. Это ниже, чем среднее предложение по России (65,7 тыс. руб.).Сегодня на сферу «Добыча сырья» приходится 1,4% от всех вакансий в стране, в Саратовской области – также 1,4%. Наиболее высокая доля таких предложений наблюдалась в Республике Саха (Якутия) – там к «Добыче сырья» относится 22,2% от всех вакансий региона. На втором месте – Магаданская область (18,4%), на третьем – Забайкальский край (14,1%).Среди российских соискателей работой в сфере «Добычи сырья» интересуются порядка 1,4%. Однако в традиционно «нефтяных» регионах таких людей в несколько раз больше. Так, в Ямало-Ненецком АО резюме в сфере «Добыча сырья» разместили 11,5% от всех соискателей региона, в Ханты-Мансийском АО – 11,3%. Это самые высокие показатели в стране. В Саратовской области – 2,1%.