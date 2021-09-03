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Презентация книги «Историческая память в социальных медиа» состоится в Историческом парке
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Презентация книги «Историческая память в социальных медиа» состоится в Историческом парке

Новости


4 сентября 2021 года в конференц-зале саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19) состоится презентация книги «Историческая память в социальных медиа». Начало в 14:00.

Издание представят авторы — доктор философских наук, профессор кафедры теоретической и социальной философии СГУ имени Н.Г. Чернышевского Софья Тихонова и кандидат исторических наук, докторант кафедры теоретической и социальной философии СГУ имени Н.Г. Чернышевского Денис Артамонов.

Авторы монографии избрали предметом своего исследования компьютерные игры, интернет-мемы, селфи, фейки, блогосферу, wiki-проекты и др. Кейсы интернет-контента наглядно демонстрируют, что «интернет изменил историю и способ его осмысления, воссоздания и удержания в памяти». Исследование этого явления включает в себя «все, что нам известно о цифровых образах Прошлого, о том, как они создаются, конструируются, обновляются, обнуляются, пересобираются каждый день историками, философами, исследователями, блогерами, анонимами, пользователями социальных сетей — каждым из нас». На сбор материалов у создателей ушло около трех лет.

Запись на презентацию книги по телефону: (8452) 69-50-34