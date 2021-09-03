3 сентября 2021 ПЯТНИЦА
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Сбер вышел на рынок Tax Free
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Сбер вышел на рынок Tax Free

Новости


Сбер стал оператором системы Tax Free и создал технологическую платформу Sber Tax Free для возврата иностранным туристам налога НДС на покупки, сделанные в России. Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

Основная задача платформы — организовать бесперебойное взаимодействие между всеми участниками процесса возмещения налогов: туристом, организациями розничной торговли, ФНС и ФТС. Эта задача решается с помощью создания необходимой бизнес-инфраструктуры: IT-платформы для подключения розничных магазинов, пунктов возврата наличных в аэропортах, дропбоксов для форм Tax Free, логистики.

Сейчас сама система Tax Free в России пилотируется Минпромторгом в 16 регионах (Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Ростовская, Волгоградская, Самарская, Свердловская области, республики Татарстан и Мордовия, Краснодарский, Хабаровский и Приморский края).

Система Tax Free выгодна для всех её участников. Туристам она позволяет экономить на покупках, а торговой организации — благодаря рекламе, промокампаниям и онлайн-поиску — обеспечивает дополнительный трафик, а также рост среднего чека, повышение узнаваемости и улучшение репутации бренда. Торговая организация может подключиться к системе Sber Tax Free и выполнять все операции онлайн. Наше техническое решение выполнено в интуитивно понятном интерфейсе и не требует специального обучения персонала.