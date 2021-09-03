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Изменился порядок расчета среднедушевого дохода семьи для назначения пособия на ребенка

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1 сентября вступило в силу постановление Правительства Саратовской области № 720-П «О порядке расчета среднедушевого дохода семьи для назначения пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области».

Постановлением утверждены положение о порядке расчета среднедушевого дохода семьи для назначения пособия на ребенка гражданам, проживающим на территории Саратовской области, и новая форма заявления о назначении пособия на ребенка (выплате пособия по новому месту жительства (месту пребывания), перерасчете размера пособия, продлении выплаты пособия).

Изменен период подсчета среднедушевого дохода семьи при определении права на назначение (продление) пособия на ребенка.

Ранее доход семьи учитывался за последние 3 месяца перед месяцем обращения. По новым правилам, среднедушевой доход семьи определяется за последние 12 календарных месяцев (в том числе при наличии сведений о доходах семьи за период менее 12 календарных месяцев), предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления о назначении (продлении выплаты). Например, при обращении за назначением или продлением выплаты пособия на ребенка в сентябре 2021 года, среднедушевой доход семьи будет определяться за период с мая 2020 года по апрель 2021 года.

Также определены виды доходов, учитываемых и не учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи. С перечнями указанных видов доходов можно ознакомиться в постановлении.

Отметим, доход каждого члена семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации учитывается до вычета налогов и сборов.

За более подробными консультациями необходимо обращаться в учреждения социальной поддержки населения.