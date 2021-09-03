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15:25 | 02 сентября
Сергей Сафин в составе российской сборной обыграл соперников из Японии
14:33 | 02 сентября
23 учреждения культуры Саратовской области участвуют в культурном проекте «Пушкинская карта»
13:48 | 02 сентября
Уборка подсолнечника ведется в тринадцати районах Саратовской области
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Завершены основные работы на десяти дорожных объектах области
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Гандболисты "СГАУ-Саратов" сыграли вничью с "Донскими казаками-ЮФУ"
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Сергей Сафин в составе российской сборной обыграл соперников из Японии

Новости


Сегодня, 2 сентября, в девятый день Паралимпийских игр в Токио, сборная России по бочча в составе саратовского спортсмена, воспитанника школы «РиФ» Сергея Сафина, Дарьи Адониной из Санкт-Петербурга и москвича Ивана Фролова обыграла Японию на групповом этапе командного турнира. Основное время матча завершилось со счетом 7:3 (2:0, 3:0, 2:0, 0:3).

Впереди у наших спортсменов – игра с Гонконгом, которая состоится завтра, в 04.30 по саратовскому времени.

Воспитаннику ДЮСАШ «РиФ», заслуженному мастеру спорта Денису Тарасову завтра в составе сборной России предстоит принять участие в комплексной эстафете по плаванию 4х100 м.