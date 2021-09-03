Сергей Сафин в составе российской сборной обыграл соперников из Японии
Сегодня, 2 сентября, в девятый день Паралимпийских игр в Токио, сборная России по бочча в составе саратовского спортсмена, воспитанника школы «РиФ» Сергея Сафина, Дарьи Адониной из Санкт-Петербурга и москвича Ивана Фролова обыграла Японию на групповом этапе командного турнира. Основное время матча завершилось со счетом 7:3 (2:0, 3:0, 2:0, 0:3).
Впереди у наших спортсменов – игра с Гонконгом, которая состоится завтра, в 04.30 по саратовскому времени.
Воспитаннику ДЮСАШ «РиФ», заслуженному мастеру спорта Денису Тарасову завтра в составе сборной России предстоит принять участие в комплексной эстафете по плаванию 4х100 м.