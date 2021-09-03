Сергей Сафин в составе российской сборной обыграл соперников из Японии

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Впереди у наших спортсменов – игра с Гонконгом, которая состоится завтра, в 04.30 по саратовскому времени.Воспитаннику ДЮСАШ «РиФ», заслуженному мастеру спорта Денису Тарасову завтра в составе сборной России предстоит принять участие в комплексной эстафете по плаванию 4х100 м.