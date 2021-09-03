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23 учреждения культуры Саратовской области участвуют в культурном проекте «Пушкинская карта»

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Программа «Пушкинская карта» стартовала первого сентября.

Очень символично, что именно в День знаний у молодых людей от 14 до 22 включительно лет появится электронная карта с 3000 рублей на посещение культурных мероприятий при подаче заявки на портале Госуслуги и регистрации в специальном мобильном приложении «Госуслуги. Культура».

Потратить деньги, положенные на счет, можно только на культурный досуг – купить билеты в музеи, театры, галереи, филармонии, консерватории и другие учреждения культуры.

На сегодняшний день подключилось более 1350 учреждения культуры из 85 регионов. И их количество растёт с каждым днем.

- В Саратовской области в проекте «Пушкинская карта» участвуют 23 учреждения – все ведущие театры области, музеи, филармония имени Шнитке, - рассказала и.о.министра культуры Татьяна Астафьева. - Участниками проекта проведена большая подготовительная работа. На сегодняшний день учреждениями представлено свыше 200 событий – это концерты, спектакли, выставки и культурно-образовательные мероприятия. Далее их будет еще больше — цифра растет с каждым днем. Все мероприятия проходят модерацию, их отсматривают экспертные советы, созданные в каждом регионе. Мы приглашаем молодых людей воспользоваться этой новой возможностью и посещать не только свои региональные, но и федеральные учреждения культуры.

Что немаловажно, действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России без ограничений, то есть ей можно воспользоваться не только в регионе проживания, но и путешествуя по стране. В приложении «Госуслуги.Культура» в зависимости от геолокации получателя будут предложены те учреждения культуры, которые находятся рядом. Это правильно и удобно. Тем не менее, каждому получателю будет доступна вся палитра мероприятий, выложенных на портале Культура.РФ и в самом приложении. Так что молодой человек может купить билет в любом учреждении культуры, которое присоединилось к программе «Пушкинская карта».

Средства можно потратить на билеты в федеральные, региональные и даже частные учреждения культуры. 3000 рублей – сгораемые. То есть, сумму нужно потратить до конца года.

Подробная афиша мероприятий размещена на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Культура» с 1 сентября.