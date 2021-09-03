Уборка подсолнечника ведется в тринадцати районах Саратовской области
На 1 сентября аграрии региона собрали 3002,9 тыс. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1948,1 тыс. га (89,3% от плана).
В 13 районах области – Воскресенском, Балаковском, Духовницком, Марксовском, Ершовском, Краснокутском, Краснопартизанском, Ровенском, Энгельсском, Дергачевском, Озинском, Перелюбском, Питерском – ведется уборка подсолнечника. Убрано 23 тыс. га, при средней урожайности 7,4 ц/га валовой сбор составил 17,1 тыс. тонн.
Хозяйства убирают сорго, просо, гречиху.
В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 108,5 тыс. тонн картофеля, убрано 123,6 тыс. тонн овощей открытого грунта.
Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 621,5 тыс. га.