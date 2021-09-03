3 сентября 2021 ПЯТНИЦА
Новости
18:51 | 02 сентября
Сбер вышел на рынок Tax Free
17:00 | 02 сентября
Профилактический месячник «Безопасную железную дорогу детям» стартовал на Приволжской железной дороге
16:15 | 02 сентября
Изменился порядок расчета среднедушевого дохода семьи для назначения пособия на ребенка
15:25 | 02 сентября
Сергей Сафин в составе российской сборной обыграл соперников из Японии
14:33 | 02 сентября
23 учреждения культуры Саратовской области участвуют в культурном проекте «Пушкинская карта»
13:48 | 02 сентября
Уборка подсолнечника ведется в тринадцати районах Саратовской области
12:53 | 02 сентября
Завершены основные работы на десяти дорожных объектах области
12:00 | 02 сентября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" сыграли вничью с "Донскими казаками-ЮФУ"
10:53 | 02 сентября
HH.ru: Офисный образ работников Саратовской области после выхода с «удаленки» изменился
09:55 | 02 сентября
В области в 91 образовательном учреждении сферы культуры и искусства учатся более 30 тысяч одаренных детей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Уборка подсолнечника ведется в тринадцати районах Саратовской области

Новости


На 1 сентября аграрии региона собрали 3002,9 тыс. тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 1948,1 тыс. га (89,3% от плана).

В 13 районах области – Воскресенском, Балаковском, Духовницком, Марксовском, Ершовском, Краснокутском, Краснопартизанском, Ровенском, Энгельсском, Дергачевском, Озинском, Перелюбском, Питерском – ведется уборка подсолнечника. Убрано 23 тыс. га, при средней урожайности 7,4 ц/га валовой сбор составил 17,1 тыс. тонн.

Хозяйства убирают сорго, просо, гречиху.

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах накопано 108,5 тыс. тонн картофеля, убрано 123,6 тыс. тонн овощей открытого грунта.

Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 621,5 тыс. га.