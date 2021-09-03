Завершены основные работы на десяти дорожных объектах области

просмотров: 468

Так, на трассе «Екатериновка - Альшанка - Бакуры - Ивановка - Зеленовка (Пензенская область)» сейчас выполняются работы по организации и безопасности движения на период эксплуатации дороги, а именно, установка пластиковых сигнальных столбиков. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен завершить до конца октября. На сегодняшний день, работы на объекте выполнены уже на 99%. Протяженность участка дороги, который отремонтируют в этом году, - 11 км.Основные строительно-монтажные работы выполнены на следующих десяти объектах: «Аркадак - Турки» в Аркадакском и Турковском районах (7,4 км и 3,5 км), «Аркадак - Соцземледельский» (5 км), «Аркадак - Баклуши» (5,3 км), «Ершов - Чапаевка» (8,3 км), автоподъезд к с. Питерка (5,2 км), «Пугачев – Перелюб» в Пугачевском районе (6,6 км), «Красный Яр – Усть-Караман» (6 км), «Красный Яр – Ленинское» (3,9 км), автоподъезд к с. Синенькие (8,4 км). Сейчас идет подготовка к окончательной проверке состояния девяти объектов («Ершов - Чапаевка» - проверка завершена) перед вводом в эксплуатацию.В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году планируется привести в нормативное состояние более 300 км дорог. Кроме того, за счет дополнительного финансирования в этом году будет отремонтирован ещё один участок дороги «Ершов - Чапаевка» протяженностью 4 км.