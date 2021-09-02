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Армейцами для Армейцев: открытие интернет-магазина для истинных фанатов ЦСКА
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Армейцами для Армейцев: открытие интернет-магазина для истинных фанатов ЦСКА

Новости
Армейцами для Армейцев: открытие интернет-магазина для истинных фанатов ЦСКА

Быть фанатом ЦСКА — это любить настоящий футбол, не бояться боёв за честь клуба и во всем поддерживать своих. Теперь благодаря заряженным на армейский клуб ребятам можно купить культовый шмот с оригинальным дизайном. Создано теми, кто понимает.

Еще на заре 90-х, когда фан-зона состояла исключительно из хулиганов, футбольная культура состояла из драк, выездов и полного хаоса. Спустя более 20 лет истинные фанаты, прошедшие весь этот кровавый путь становления движения ЦСКА, стали способствовать продвижению любимого клуба — продавать билеты на мероприятия, открывать тематические бары и выпускать одежду с атрибутикой, которая полностью поддерживают идею и дух Армейцев.

Это значит, что все делается фанатами для фанатов!

Проект Horrorshow создавался с нуля — разрабатывался дизайн, подбирался текстиль, постепенно налаживались связи с поставщиками. И теперь мы полностью готовы экипировать футбольных фанатов в любой точке земного шара. Только тот, у кого в крови течет ЦСКА, знает, что нужно его собрату.

Что у нас есть?

· Одежда и атрибутика. На стадион, в поездку и для похода в паб с единомышленниками — у нас ты найдешь то, что без лишних слов расскажет о твоей причастности к избранным. Размерный ряд позволяет экипировать всю семью — от S до XXL.

· Качественный текстиль. Мы протестировали несколько производителей и выбрали то, что выдержит любую движуху. Спорт и драка, пот и кровь не испортят твою вещь. Главное, стирай правильно.

· Эксклюзивный дизайн. Все, что ты видишь — результат креатива нашей команды. Такое есть только у нас. Периодически мы выпускаем ограниченную линейку.

· Долговечная печать. Все, что нарисовано, напечатано и изображено, останется таким же ярким. Наши мысли не сотрешь!

· Вменяемые цены. Мы считаем, что одежда всего лишь одежда. Она должна быть удобной, ноской и доступной. Смотри сам и сравни с другими магазинами. Ты сам все поймешь.

· Удобный сервис. Принимаем оплату картой, доставляем ТК и почтой. Минимум движений с твоей стороны, все остальное — наша забота.