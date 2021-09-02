Армейцами для Армейцев: открытие интернет-магазина для истинных фанатов ЦСКА

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Еще на заре 90-х, когда фан-зона состояла исключительно из хулиганов, футбольная культура состояла из драк, выездов и полного хаоса. Спустя более 20 лет истинные фанаты, прошедшие весь этот кровавый путь становления движения ЦСКА, стали способствовать продвижению любимого клуба — продавать билеты на мероприятия, открывать тематические бары и выпускать одежду с атрибутикой, которая полностью поддерживают идею и дух Армейцев.Это значит, что все делается фанатами для фанатов!Проект Horrorshow создавался с нуля — разрабатывался дизайн, подбирался текстиль, постепенно налаживались связи с поставщиками. И теперь мы полностью готовы экипировать футбольных фанатов в любой точке земного шара. Только тот, у кого в крови течет ЦСКА, знает, что нужно его собрату.Что у нас есть?· Одежда и атрибутика. На стадион, в поездку и для похода в паб с единомышленниками — у нас ты найдешь то, что без лишних слов расскажет о твоей причастности к избранным. Размерный ряд позволяет экипировать всю семью — от S до XXL.· Качественный текстиль. Мы протестировали несколько производителей и выбрали то, что выдержит любую движуху. Спорт и драка, пот и кровь не испортят твою вещь. Главное, стирай правильно.· Эксклюзивный дизайн. Все, что ты видишь — результат креатива нашей команды. Такое есть только у нас. Периодически мы выпускаем ограниченную линейку.· Долговечная печать. Все, что нарисовано, напечатано и изображено, останется таким же ярким. Наши мысли не сотрешь!· Вменяемые цены. Мы считаем, что одежда всего лишь одежда. Она должна быть удобной, ноской и доступной. Смотри сам и сравни с другими магазинами. Ты сам все поймешь.· Удобный сервис. Принимаем оплату картой, доставляем ТК и почтой. Минимум движений с твоей стороны, все остальное — наша забота.