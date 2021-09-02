Гандболисты "СГАУ-Саратов" сыграли вничью с "Донскими казаками-ЮФУ"

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В Таганроге наша команда встречалась с местными "Донскими казаками-ЮФУ". На предсезонном Кубке мэра, всё те же "казаки" обыграли "волжан" и "аграрии" жаждали реванша.Начало матча прошло в обмене команд заброшенными мячами, но ближе к середине первого игрового отрезка хозяева площадки постепенно начали отрываться в счёте. Отрыв "южан" увеличивался, а саратовцы всё не могли переломить ход неудачно складывающегося матча. Итоговые минус четыре к перерыву (15:19) никак не могли устраивать игроков и тренерский штаб команды.Со стартовых минут второго тайма стало очевидно, что в раздевалке выводы всё же были сделаны и разрыв начал сокращаться, а к середине тайма после паса Александра Рыжкова, правый крайний "жёлто-чёрных" Владислав Размаев восстановил на табло равенство в счёте 24:24. Бывший "казак", Иван Нанов, в следующей атаке уже выводит саратовцев вперёд 24:25. А дальше началась настоящая перестрелка. Команды раз за разом поражали ворота соперника. Больше всего отличились в этом разыгрывающие команд Сергей Болотин и Денис Афонин, которые стали самыми результативными в составах команд. А на последних минутах матча была ещё одна дуэль, на этот раз вратарская. Станислав Третынко и Николай Сорокин отличились несколькими сейвами.За двадцать пять секунд до конца матча ошибкой в нападении "казаков" воспользовался всё тот же Сергей Болотин, поразивший пустые ворота соперника. Однако увезти два очка из Таганрога саратовцам не удалось. За две секунды до конца матча матча Алексей Шинкель сравнял счёт 33:33, а оставшегося времени не хватило "аграриям", чтобы провести результативную атаку. Итог матча - боевая ничья 33:33.Лучшими игроками матча были признаны авторы последних мячей в составах своих команд - Сергей Болотин (12 мячей из 13 бросков) и Алексей Шинкель (6 мячей из 7 бросков).Следующий матч гандболисты "СГАУ-Саратов" проведут 7 сентября. Соперниками станут гандболисты краснодарского "СКИФа". Начало матча в 18-30.