HH.ru: Офисный образ работников Саратовской области после выхода с «удаленки» изменился

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Четверть (26%) опрошенных признались, что отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Из них 14% отметили, что чаще стали отдавать предпочтение свободному крою одежды, 11% добавили, что теперь на работу ходят в повседневной одежде, ещё 1% - начали выбирать одежду более яркой палитры. В целом на обновление офисного гардероба большинство работников региона тратят до 10 000 рублей (53%).35% респондентов региона считают, что дресс-код на работе должен быть обязательным. Причем, чем старше соискатели, тем охотнее они поддерживают наличие дресс-кода. Интересно, что 4% соблюдают дресс-код даже на «удаленке». 40% придерживаются его только во время рабочих созвонов или совещаний по видеосвязи.