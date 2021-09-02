В области в 91 образовательном учреждении сферы культуры и искусства учатся более 30 тысяч одаренных детей

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Ежегодно учащиеся образовательных организаций культуры и искусства Саратовской области получают именные стипендии Губернатора области, так в 2020 году были отмечены 70 одаренных ребят, а в 2021 году 75 учащихся образовательных организаций культуры и искусства области получили именные стипендии Губернатора области, в том числе 5 человек были отмечены стипендиями, учрежденными в память о выдающихся деятелях культуры и искусства.30 лучшим преподавателям, работающим с одаренными детьми, выплачивается денежное поощрение.- Во всех стратегических документах федерального уровня и в нацпроекте «Культура» поддержка юных талантов признана приоритетной. От качества работы с одаренными детьми зависит будущее нашей страны, отметила и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева. - Я признательна педагогам, чей опыт, мастерство и неустанный труд преумножают славу саратовской культуры и искусства Талантливые ученики достойнейшим образом представляет наш регион на творческих форумах самого высокого уровня. Росту творческого потенциала региона способствует работа нацпроекта «Культура» и госпрограмм. В 2020 году в рамках нацпроекта завершены ремонты в детской школе искусств поселка Сенная и семи Домах культуры. В 2021 году благодаря нацпроекту идет ремонт шести сельских Домов культуры и трех детских школ искусств в Саратове и Татищево. В текущем году для 26 государственных школ в рамках областной программы «Культура Саратовской области» было выделено более 26 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы. В 2021 году предусмотрена поставка 46 пианино «Николай Рубинштейн» штук, из них 16 инструментов поступят в государственные ДШИ, а оставшиеся 30 – в муниципальные школы,