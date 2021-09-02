2 сентября 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
12:53 | 02 сентября
Завершены основные работы на десяти дорожных объектах области
12:00 | 02 сентября
Гандболисты "СГАУ-Саратов" сыграли вничью с "Донскими казаками-ЮФУ"
10:53 | 02 сентября
HH.ru: Офисный образ работников Саратовской области после выхода с «удаленки» изменился
09:55 | 02 сентября
В области в 91 образовательном учреждении сферы культуры и искусства учатся более 30 тысяч одаренных детей
09:00 | 02 сентября
Армейцами для Армейцев: открытие интернет-магазина для истинных фанатов ЦСКА
17:00 | 01 сентября
В двух школах-интернатах по нацпроекту «Образование» открылись учебные мастерские
16:12 | 01 сентября
Александр Романов поздравил школьников Балтая с Днем знаний
15:30 | 01 сентября
Церемония открытия Международного конкурса виолончелистов имени будет транслироваться в прямом эфире на портале Культура.РФ
15:13 | 01 сентября
В России есть колоссальный запрос на создание негосударственных приютов для животных
14:38 | 01 сентября
ПФР: Все саратовские пенсионеры получат по 10 тысяч рублей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В области в 91 образовательном учреждении сферы культуры и искусства учатся более 30 тысяч одаренных детей

Новости


1 сентября в 91 образовательном учреждении сферы культуры и искусства Саратовской области начались творческие занятия для более 30 тысяч одаренных детей.

Ежегодно учащиеся образовательных организаций культуры и искусства Саратовской области получают именные стипендии Губернатора области, так в 2020 году были отмечены 70 одаренных ребят, а в 2021 году 75 учащихся образовательных организаций культуры и искусства области получили именные стипендии Губернатора области, в том числе 5 человек были отмечены стипендиями, учрежденными в память о выдающихся деятелях культуры и искусства.

30 лучшим преподавателям, работающим с одаренными детьми, выплачивается денежное поощрение.

- Во всех стратегических документах федерального уровня и в нацпроекте «Культура» поддержка юных талантов признана приоритетной. От качества работы с одаренными детьми зависит будущее нашей страны, отметила и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева. - Я признательна педагогам, чей опыт, мастерство и неустанный труд преумножают славу саратовской культуры и искусства Талантливые ученики достойнейшим образом представляет наш регион на творческих форумах самого высокого уровня. Росту творческого потенциала региона способствует работа нацпроекта «Культура» и госпрограмм. В 2020 году в рамках нацпроекта завершены ремонты в детской школе искусств поселка Сенная и семи Домах культуры. В 2021 году благодаря нацпроекту идет ремонт шести сельских Домов культуры и трех детских школ искусств в Саратове и Татищево. В текущем году для 26 государственных школ в рамках областной программы «Культура Саратовской области» было выделено более 26 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы. В 2021 году предусмотрена поставка 46 пианино «Николай Рубинштейн» штук, из них 16 инструментов поступят в государственные ДШИ, а оставшиеся 30 – в муниципальные школы,
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код