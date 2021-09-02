В двух школах-интернатах по нацпроекту «Образование» открылись учебные мастерские

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Материально-техническое оснащение, ремонтные работы и закупка нового оборудования и мебели проводились по нацпроекту «Образование». В этом году такие изменения коснулись школ-интернатов для обучающихся по адаптированным образовательным программам № 2 г. Энгельса и № 4 г. Саратова. На эти цели было предусмотрено 14,7 млн рублей, большая часть из которых – федеральные средства.В школе-интернате № 4 г. Саратова обучаются 137 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 105 детей с интеллектуальными нарушениями воспитываются в школе-интернате № 2 г.Энгельса. Поддержка образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводится по федеральному проекту «Современная школа».И в той, и в другой школе приобретено современное оборудование для работы учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога, закуплены диагностические комплексы и дидактические средства для психолого-педагогического сопровождения воспитанников. В школах-интернатах открылись учебные мастерские по направлениям: комплексное обслуживание и ремонт зданий, обслуживающий труд, кулинария, швейное дело, картонажно-переплетное дело, растениеводство, столярное дело. Каждая мастерская оснащена современным профильным оборудованием. Например, картонажно-переплетная мастерская оснащена пакетным ламинатором, плоттером, термоклеевой машиной, термопрессом.Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретено новое оборудование в учебные кабинеты по физике и биологии. Полное обновление получили и кабинеты по естествознанию и информатике для обучающихся с интеллектуальными нарушениями.«В энгельсской школе-интернате № 2 создана «Сити-ферма». Для нее закуплено лабораторное оборудование – приборы для измерения температуры воздуха, почвы, влажности, что необходимо для работы по направлению «растениеводство». Практические занятия для воспитанников будут проходить в теплице на базе школы-интерната. Путем несложных экспериментов ребята включатся в исследовательскую деятельность», – рассказал и.о. министра образования области Михаил Орлов.Кроме того, в энгельсской школе-интернате открыты мастерские для обучения швейному делу, на базе кабинета информатики заработал школьный ТВ-центр и мультстудия, оснащенные фотоаппаратами, видеокамерами и интерактивными панелями.В школе-интернате № 4 г. Саратов также отремонтированы учебные кабинеты, открыты швейная мастерская, кабинет кулинарии, картонажно-переплётная мастерская.«Полное обновление получили кабинеты физики и биологии. В школе-интернате также много нового – интерактивное и развивающее оборудование, станок лазерной резки с числовым программным управлением, профессиональная вышивальная машина, гидропонная установка. С ее помощью воспитанники будут в кабинете биологии выращивать свежую зелень», – проинформировал Михаил Орлов.СправочноВ 2020 году материально-техническая база была обновлена также в 2 организациях – школах-интернатах для обучающихся по адаптированным образовательным программам №1 г. Энгельса и № 3 г. Саратова. Реализация нацпроекта позволила создать инновационное образовательное пространство, способствующее формированию у обучающихся с нарушениями слуха и зрения креативного, продуктивного мышления и практических навыков работы на современном оборудовании.