В России есть колоссальный запрос на создание негосударственных приютов для животных

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Предлагается бесплатно оформлять страховые полисы на лечение питомцев или предоставлять единовременные выплаты. Также «Зеленые» считают необходимым создать систему страхования для домашних животных. Это позволит избежать серьезной финансовой нагрузки при лечении питомцев.Сотрудники приюта рассказали, что сегодня найти любящих хозяев для бездомных животных удается только с помощью волонтеров. Поэтому социальные меры поддержки важны для людей, желающих забрать животное из приюта. Они также помогут разгрузить переполненные приюты. По данным Ассоциации «Благополучие животных», в России около 700 тысяч безнадзорных собак, а некоторые эксперты считают, что их в десятки раз больше. Действующих приютов и мест временного содержания животных в 60 регионах страны около 640. При всем желании они не могут вместить всех бездомных животных.В калужском приюте «Душа Бродяги» за 6 лет работы спасли порядка 2,5 тыс. собак, из них для 600-700 нашли хозяев. В настоящее время в приюте находятся 1600 животных, из которых 10% – инвалиды, 16% – хронически больные, 17% – пожилые собаки и 15% – щенки.Елена Шмелева заметила: владельцам приютов также необходима поддержка со стороны государства. Она может быть представлена в виде сниженных тарифов на электроэнергию или снижения арендной ставки на землю.