Александр Романов поздравил школьников Балтая с Днем знаний

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Косметический ремонт в преддверии возвращения школьников за парты был организован и в классах.В соответствии с санитарными требованиями на мероприятии присутствовали только первоклассники и будущие выпускники – те, для кого линейка на День знаний имеет особое значение.Александр Романов (фракция «Единая Россия») пожелал учащимся и педагогам успехов и побед в новом учебном году, счастья и здоровья. «Сегодня в первый класс в Балтае пошли сразу 60 учеников. Так много первоклассников в школу не приходило уже много лет подряд. Это – показатель развития и стабильности района», – подчеркнул Председатель областной Думы. Он вручил школе спортивный инвентарь, чтобы ребята могли добиваться успехов не только в школьных науках, но и в спорте. Такие же подарки передал и в школу села Большие Озерки Балтайского района.Учеников приветствовали также глава района Александр Грунов, председатель районного Собрания депутатов Николай Меркер и директор школы Эльмира Мамкеева. Школьники к празднику подготовили концерт со стихами и песнями.После торжественной линейки глава регпарлемента пообщался с будущими выпускниками. Обсудили изменения, которые происходят в Балтае, мечты ребят и их планы на будущее. Александр Романов рассказал о возможности получить целевое направление для обучения в вузе.Также спикер посетил центр «Точка роста», который действует на базе школы с сентября 2019 года. Здесь ребята осваивают медиатворчество, 3D-моделирование, играют в шахматы. Александр Романов понаблюдал за тем, как ученики управляют квадрокоптером, и сыграл блиц-турнир с юными шахматистами клуба «Боевой слон».